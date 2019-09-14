البطولة الافريقية للسباحة للاواسط والوسطيات: تونس ترفع رصيدها الى 13 ميدالية

اكتفت عناصر المنتخب التونسي للسباحة باربع ميداليات برونزية مساء الجمعة خلال اليوم الثالث للبطولة الافريقية للاواسط والوسطيات التي يحتضنها المسبح الاولمبي برادس الى غاية 15 سبتمبر الجاري.

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق فادي المهداوي في سباق 200م سباحة على الصدر (صنف 15-16 سنة) ومنتخب الفتيات في سباق التتابع (4 في 100م سباحة حرة صنف 15-16 سنة) ومنتخب الفتيان في سباقي التناوب (4 في 100م سباحة حرة في صنفي 15-16 سنة و13-14 سنة).

وارتفعت حصيلة تونس من الميداليات في اعقاب اليوم الثالث الى 4 فضية و9 برونزية في المركز السابع في جدول الترتيب العام.

وتابعت جنوب افريقيا سيطرتها على المنافسات بعدما اثرت رصيدها الى مستوى 31 ذهبية و17 فضية و6 برونزية امام مصر ب12 ذهبية و19 فضية و18 برونزية وناميبيا ب2 ذهبية و2 فضية و2 برونزية.

وتحتل اوغندا وزيمبابوي المركز الخامس بذهبيتين امام الجزائر التي تاتي في المرتبة السادسة ب4 فضية و13 برونزية.