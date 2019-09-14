محافظ قنا: ضبط 44 مخالفة تموينية متنوعة في قنا

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صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ان مديرية التموين قامت بحملات تفتيشية بمدينتي نقادة ودشنا اسفرت عن ضبط 44 مخالفة تموينية متنوعة يأتي ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.



وأوضح الهجان، انه تم تحرير المحضر رقم 785 ج.أ.د.ط لسنة 2019 حيث تم ضبط عدد 50 جوال سماد زراعي مجهولة المصدر في مدينة نقادة، وفي مدينة دشنا تم تحرير المحضر رقم 641 ج.أ.د.ط لسنة 2019 حيث تم ضبط 50 طبق كبدة وزن 250 جرام مجهولة المصدر.



واضاف محافظ قنا، أن الحملات نجحت في ضبط 22 مخالفة عدم اعلان اسعار، 7 مخالفات عدم نظافة ادوات العجن بالمخابز، 4 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، 3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 2 مخالفة عدم الاعلان عن قائمة التشغيل، 2 مخالفة تصرف في دقيق مخابز، مخالفة واحدة توقف عن الإنتاج ومخالفة واحدة عدم اعطاء بون للمواطن.



مقتل سائق بوابل من الرصاص في وضح النهار بقنا



لقي سائق مصرعه، اليوم السبت، بعد أمطره مجهولين بوابل من الرصاص، أدت الى إصابته بطلقات نارية، بالقرب من ميدان الدولفين ومستشفى قنا العام.



أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، أن واقعة مقتل سائق بعد أمطره مجهولين بوابل من الرصاص، أدت الى إصابته بطلقات نارية، بالقرب من ميدان الدولفين، ترجع إلى خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه وعائلة أخرى.



بداية القصة



وأثبتت التحريات أن القصة بدأت في العام الماضي، عندما وقعت اشتباكات بين عائلتين على قطعة أرض مما أدى إلى نشوب اشتباكات بالأسلحة النارية أودت بحياة أحد افراد العائلة الأخرى، وإصابة آخر من نفس العائلة بطلق ناري، بينما تمكنت القوات الأمنية من القبض على شخص بحوزته بندقية آلية متهم في الواقعة.



وتابع أن مجهولين ترصدوا للسائق وأمطروه بوابل من الرصاص، أدت الى إصابته بطلقات نارية، بالقرب من ميدان الدولفين ومستشفى قنا العام.



تكثيف



فيما تكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وجاري فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



وكان اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بمصرع كمال حفني، سائق، بعد إصابته بطلقات نارية، أثناء تواجده بالقرب من ميدان الدولفين ومستشفى قنا العام، بعد قيام مجهولين باطلاق وابل من الرصاص.



انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد مغربي، رئيس مباحث بندر قنا، والنقيب أحمد حمد، معاون أول مباحث قنا، إلى مقر الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام.

