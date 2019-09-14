مؤتمر الشباب| أنت كويس يا تامر؟ السيسي يداعب مخرج بمؤتمر الشباب بسبب "فلاشة"

مقدم الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا "حاضر حد هيجي ياخدها منك ونعرضها".





ومن ناحيته داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، تامر الخشاب، ضاحكًا: "أنت كويس يا تامر"، فضحك الحضور بالقاعة بأكملها.



وتستمر شرارة مؤتمرات الشباب في التواصل، بالحوار الدوري بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد انطلاق الشرارة الأولى في نوفمبر 2016 من أرض السلام بمدينة شرم الشيخ.





وتأتي فعاليات المؤتمر تحت عنوان "ابدع انطلق" من أجل إطلاق طاقات الشباب المصري، ولتكون المؤتمرات منصة للحوار المباشر بين الرئيس والشباب والمسؤولين في مختلف القطاعات.





ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنويع أماكن إقامة المؤتمرات حيث عقدت في شرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية والإسكندرية والعاصمة الإدارية وبجامعة القاهرة وبفندق الماسة بالقاهرة.





وكان آخر هذه المؤتمرات، المؤتمر الوطني السابع للشباب والذي عقد في فندق الماسة بالعاصمة الادارية الجديدة في يوليو 2019، وكان من أبرز جلساته جلسة محاكاة الدولة وجلسة اسال الرئيس.





وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الشباب المصري وعدد من الوزراء والمسئولين.





ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب المصري والاستماع إلى أرائه بكل حرية وشفافية، كما يقوم الرئيس بالرد على الشباب، وذلك في إطار التواصل المستمر بين الرئيس والشعب المصري خصوصًا فئة الشباب.



وأفرزت مؤتمرات الشباب عددًا من التوصيات من أهمها إنشاء لجنة للعفو عن الشباب المحبوسين والتى قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية وتم الإفراج عن عدد من الشباب الذين لم تتلوث أيدهم بالدماء، كما تم تقديم بعض المقترحات التى تمت الموافقة عليها.



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