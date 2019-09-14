مؤتمر الشباب| أنت كويس يا تامر؟ السيسي يداعب مخرج بمؤتمر الشباب بسبب "فلاشة"
السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:43 م
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هدى عبدالرازق
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طلب تامر الخشاب، مخرج تليفزيوني، أن يعرض محتوى "فلاشة" معه تحتوي على نماذجا من أخبار حقيقية نشرت على السوشيال ميديا، تكشف جوانب تقصير تتطلب محاسبة المقصرين، قائلا: "أنا عايزة أعرض الفلاشة فيها حاجات مهمة، ودي للمصلحة العامة".
ومن ناحيته، رد مقدم الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا "حاضر حد هيجي ياخدها منك ونعرضها".
وأفرزت مؤتمرات الشباب عددًا من التوصيات من أهمها إنشاء لجنة للعفو عن الشباب المحبوسين والتى قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية وتم الإفراج عن عدد من الشباب الذين لم تتلوث أيدهم بالدماء، كما تم تقديم بعض المقترحات التى تمت الموافقة عليها.
ومن ناحيته داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، تامر الخشاب، ضاحكًا: "أنت كويس يا تامر"، فضحك الحضور بالقاعة بأكملها.
وتستمر شرارة مؤتمرات الشباب في التواصل، بالحوار الدوري بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد انطلاق الشرارة الأولى في نوفمبر 2016 من أرض السلام بمدينة شرم الشيخ.
وتستمر شرارة مؤتمرات الشباب في التواصل، بالحوار الدوري بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد انطلاق الشرارة الأولى في نوفمبر 2016 من أرض السلام بمدينة شرم الشيخ.
وتأتي فعاليات المؤتمر تحت عنوان "ابدع انطلق" من أجل إطلاق طاقات الشباب المصري، ولتكون المؤتمرات منصة للحوار المباشر بين الرئيس والشباب والمسؤولين في مختلف القطاعات.
ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنويع أماكن إقامة المؤتمرات حيث عقدت في شرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية والإسكندرية والعاصمة الإدارية وبجامعة القاهرة وبفندق الماسة بالقاهرة.
وكان آخر هذه المؤتمرات، المؤتمر الوطني السابع للشباب والذي عقد في فندق الماسة بالعاصمة الادارية الجديدة في يوليو 2019، وكان من أبرز جلساته جلسة محاكاة الدولة وجلسة اسال الرئيس.
وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الشباب المصري وعدد من الوزراء والمسئولين.
ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب المصري والاستماع إلى أرائه بكل حرية وشفافية، كما يقوم الرئيس بالرد على الشباب، وذلك في إطار التواصل المستمر بين الرئيس والشعب المصري خصوصًا فئة الشباب.
وأفرزت مؤتمرات الشباب عددًا من التوصيات من أهمها إنشاء لجنة للعفو عن الشباب المحبوسين والتى قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية وتم الإفراج عن عدد من الشباب الذين لم تتلوث أيدهم بالدماء، كما تم تقديم بعض المقترحات التى تمت الموافقة عليها.
وسنعرض عددا من التوصيات التي خرجت بها مؤتمرات الشباب السابقة:
مؤتمر الشباب بأسوان:
أسفرت توصيات المؤتمر عن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، وتحسين مستوى جودة الحياة في الصعيد، وتحويل أسوان إلى عاصمة للثقافة، ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في اللفترات السابقة لإنشاء السد العاالي، والإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي.
مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة:
أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات.
مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة:
أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات.
منتدى شرم الشيخ:
وكانت توصياته عبارة عن تحويل المنتدى غلى مركز دولي معني بالحوار العربي والأفريقي والدولي بين الشباب العربي والأفريقي، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والأمم المتحدة بتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن، وغنشاء المركز الأفريقي للشباب لاستيعاب طاقات الشباب الأفريقي، ووضع استراتيجية دولية لمواجهة قضايا الهجرة غير الشرعية والتطرف.
مؤتمر العاصمة الإدارية:
وجه بتحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حوار مستمر ودائم، وتشكيل مجموعات من الشباب لمعاونة مؤسسات الدولة، واطلاق المشروع القومي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وتكليف الحكومة باطلاق مشروع التحول الرقمي.
مؤتمر الشباب بشرم الشيخ:
قرر مراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وتدشين مركز وطني لتأهيل وتدريب الشباب، وعقد مؤتمر دوري لمتابعة تنفيذ القرارات، وسرعة الانتهاء من التشريعات المنظمة للإعلام.
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