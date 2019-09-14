حملات مسائية لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة

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نفذت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة، حملات مسائية كبرى لإعادة الانضباط لأحياء العاصمة، حيث شملت الحملة 6 أياء للقضاء على بؤر الباعة الجائلين وإزالة كافة الإشغالات بالشوارع.



وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على استمرار حملات الإزالة بشوارع العاصمة، وتفعيل القانون ضد المخالفين، وإعادة الانضباط من خلال إزالة إشغالات الأسواق العشوائية والأكشاك المخالفة، وإخلاء الأرصفة للمشاه وإزالة الحواجز الحديدية وضبط الحركة المرورية.



وأوضح المحافظ أن حملات إعادة الإنضباط لشوارع العاصمة، تتم بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بكافة أجهزتها خاصة المرور وشرطة المرافق، بالإضافة إلى مسئولى الأحياء وإدارت المحلات والإشغالات ومسئولي هيئة النظافة.



وذكر محافظ القاهرة، أن الحملات استهدفت حتى الآن، 13 حيًا من بينها الزمالك وعابدين والإزبكية وبولاق أبو العلا وروض الفرج ومصر الجديدة والنزهة.



وأضاف المحافظ، أن الحملات قامت بمراجعة تراخيص المقاهي والمحلات واغلاق غير المرخص منها والزام المرخص بالمساحات المخصصة له، كما تم مراجعة التزام المحال بالاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدنى، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 270 إزالة إدارية، و33 محضر إشغال و19 محضر بائع متجول و11 محضر بيئة.



وفي ذات الإطار، وجه اللواء خالد عبد العال، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للقضاء علي المناطق العشوائية من الدرجة الأولي والثانية خلال الشهور الماضية.



ويأتي ذلك لاستكمال خارطة طريق لإنشاء عدد من المجتمعات السكنية الحديثة، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان والدفاع، لنقل سكان تلك المناطق إلي وحدات سكنية أمنة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة، بالإضافة إلي مراعاة استكمال هذه المجتمعات بالخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين.



وأشار المحافظ إلى أن أعمال الإزالة بمنطقة ترعة الطوارئ، تجري علي قدم وساق، وانه تم نقل عدد 795 أسرة حتي الان من المستحقين إلي مشروع أهالينا، وجاري تسكين باقي الاسر طبقا لانتهاء اجراءاتهم.



وفي منطقة الحكر القديمة بالشرابية فقدم الانتهاء تماما من إزالة كافة العقارات المنطقة والبالغ عددها 250 عقار ومخزن تقريبا، وتم تعويض كافة السكان المستحقين بها بعدد 794 أسرة بمشروع المحروسة 1، وسوف يتم استغلال المنطقة والبالغ مساحتها حوالي 5.9 فدان، والتي تم اخلائها من مخلفات الهدم، لإقامة منشئات خدمية كمجمع مدارس ومركز شباب وساحات انتظار ومسجد ومركز تجاري ومسطحات خضراء لخدمة أهالي المنطقة.



وجارٍ الإعداد لإزالة حكر الساكيني الجديد والبالغ مساحتها 4.5 أفدنة تقريبا وتضم 165 عقار ومخزن وسيتم ازالتهم ونقل سكانها إلي مشروع المحروسة 1 طبقا لكشوف الحصر المعتمدة.



وأضاف المحافظ، أن تم عودة 533 أسرة من سكان تل العقارب سابقا (روضة السيدة حاليا) بعد الانتهاء من تنفيذها وفرش جميع وحداتها بالكامل، وكانت المحافظة قد كانت باستضافة شباب المنطقة بمساكن المحافظة بمدينة اكتوبر لحين انتهاء المشروع وعودتهم إليه وجارٍ تسكين باقي المستحقين تباعا.



وصرح المحافظ، بأن الأعمال الجاري تنفيذها حاليا بمنطقة أكشاك أبو السعود والمدابغ في إطار المشروع القومي لتطوير منطقة الفسطاط وسور مجري العيون وتحويله الي مزار سياحي، نظرا لتميزها كمنطقة تراثية وسياحية تضم متحف الحضارة وسور مجري العيون وبحيرة عين الحياة وبالقرب من منطقة الفسطاط الاثرية ومسجد عمرو بن العاص والكنائس القديمة والمتحف القبطي والمعبد اليهودي.



فقد تم الانتهاء من ازالة عقارات منطقة عين الحياة العشوائية بالكامل والتي تبلغ مساحتها 3،2 فدان تقريبا وتضم 205 عقار تم تعويض سكانها والبالغ عددها 70 اسرة، وتسكينهم بأحد مشروعات المحافظة بمدينة 6 اكتوبر، بالإضافة الي تعويض 76 اسرة عن مقابرهم بمنطقة عين الحياة والتي استلزم نقلهم لاستكمال اعمال محور الكوبري الجديد، والذي يربط منطقة متحف الحضارة بالاوتوستراد وتم تسليمهم المقابر الجديدة ونقل رفات اهاليم بمعرفتهم.



وفي منطقة أكشاك ابو السعود تم ازالة 463 عقار ونقل وتسكين 673 اسرة لمشروع الاسمرات 3 وإخلاء المنطقة البالغ مساحتها حوالي 8 أفدنة تقريبا.



وكذلك في منطقة المدابغ تم هدم 260 مدبغة و40 مصنع غراء وتعويض مالكيها ومتبقي حوالي 30 مدينة ومصنع غراء وسيتم الانتهاء منها خلال الايام القادمة، بالإضافة الي استكمال اعمال ازالة اخري بالمنطقة المحيطة بها طبقا لتوجهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتعويض سكانها طبقا لكشوف الحصر.

