"خبط في عمود نور".. دفن جثة مواطن لقي مصرعه في انقلاب سيارة ملاكي بالبدرشين

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب يدعى "ح.ا" في عقده الثالث من عمره، لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبدرشين بعد اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة.



وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين من خلال الففحص انقلاب سيارة ملاكي واصطدمت بأحد أعمدة الإنارة بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى وفاة قائدها ويدعى "ح.ا" في العقد الثالث من العمر، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة.



وكان ورد بلاغا لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة وقد أسفر الحادث عن وفاة سائق سيارة.



وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق أبو رجوان بمركز البدرشين بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين ومتوفيين إثر وقوع الحادث.



وكان ارتفع عدد المتوفين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بمركز البدرشين إلى 3 أشخاص من بينهم سائق الميكروباص، وأصيب 12 آخرين في الحادث الذي وقع اليوم الأحد.



وانتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ، وتم رفع حطام الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات خطف مالك محجر واحتجازه داخل قطعة أرض زراعية، وإجباره على توقيع 10 إيصالات أمانة بعد سرقته، بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين من مالك محجر، مُقيم بدائرة المركز، مفاده بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بحوزتهم سلاح نارى وأبيض، بتهديده وإصطحابه إلى قطعة أرض زراعية بدائرة المركز وإكراهه على توقيع (10 إيصالات أمانة)، والإستيلاء منه على مبلغ ألف جنيه، هاتفه المحمول.



وبتشكيل فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم ثلاثة أشخاص أحدهم محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية "تبديد"، جميعهم مُقيمين بدائرة المركز.