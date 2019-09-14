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"عامر": العالم مُطالب بتنفيذ روشتة السيسي للقضاء على الإرهاب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:33 م
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عامر: العالم مُطالب بتنفيذ روشتة السيسي للقضاء على الإرهاب
المهندس محمد فرج عامر
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إسلام شعراوي
 
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وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ظاهرة الارهاب الأسود أمام الرأى العام المصرى والعالمي فى المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة بالروشتة الواضحة لإنقاذ العالم كله من الارهاب والارهابيين والقضاء على هذه الظاهرة المدمرة.

وقال "عامر"، إن الرئيس السيسى كان واضحًا وحاسمًا عندما أكد أن الإرهاب استخدم فى الفترة ما بين 1980 إلى 1988، لتحقيق أهداف بعيدة عن الشرعية الدولية، والصدام بين الدول الكبرى وأن فكرة الإرهاب لم يكن ليكتب لها النجاح لولا تبنى دول هذه الأفكار وانه من سنة 80 – 88 استخدم الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية بعيدا عن الشرعية الدولية والصدام بين دول كبيرة والدخول فى مواجهة قد يترتب عليها صدامات كبيرة، لذلك يبقى الإرهاب هو الوسيلة الناجحة اللى ممكن تستخدم وتحقق الأهداف بتكلفة سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية قليلة جدا، وهذا ما حدث فى فترة الثمانينيات وانتهت بسقوط الاتحاد السوفيتى.

وطالب المهندس محمد فرج عامر، المجتمع الدولى بأسره الاهتمام الحقيقى بتأكيد الرئيس السيسى بأن استخدام الجماعات الإرهابية وتوفير السلاح لهم يمكن يحدث تأثيرا كبيرًا فى الدول المستهدفة والدليل على ذلك أن تفجير عبوة ناسفة أو الهجوم على كمين أو كنيسة أو مسجد فى مصر يحدث هزة كبيرة فى المجتمع وأن تكلفة الإرهاب لتدمير الدول ليست مرتفعة، فى حين أن تكلفة الصاروخ الواحد فى الطائرة تترواح بين مليون و3 ملايين دولار بينما استخدام بندقية آلية واحدة أو كمية قليلة من المواد المتفجرة، يمكن أن تقلب حال البلد والناس وتحطم المعنويات.

وتابع المهندس محمد فرج عامر: "علينا جميعا أن نعى رسالة الرئيس السيسى للمصريين التى قال فيها بالنص: أقول للمصريين أما الاستسلام للإرهابيين من أجل تحقيق غرضهم بالوصول لحكم مصر، أو الوقوف فى وجههم.. الصراع بينا وبين الإرهابيين كده.. وحتى الآن لم نتصد فكريا للمواجهة مع الإرهاب.. والناس فاكرة أننا هنضيع ديننا.. فكرة الإرهاب تعتمد على ضرب مركز ثقل الدين عند الشعوب وأمام الإنسانية.. الإرهاب فكرة شيطانية الهدف منها ضرب ثقل الدين للإنسانية.. وفيه ناس وشباب تأثروا بالفكرة دى لأن فكرة الدين لم تعد جذابة مثل الأول بسبب العناصر الإرهابية.. ولأن من يرفعون عباءة الدين تأثيرهم سلبى على الشباب فى ظل ما يقومون به".
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