بفستان كات قصير.. هيدي كرم تخضع لجلسة تصوير جديدة
السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:29 م
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الفجر الفني
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خضعت الفنانة هيدي كرم، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جذبة وأنيقة مرتدية فستان سواريه كات وقصير، وتسريحة شعر بسيطة.
وتوالت العديد من التعليقات من متابعيها، للاشادة بجمالها، فجاءت أغلب التعليقات على النحو التالي: "قمر"، "سيبي بنات أوروبا في حالهم"، وأضاف أخر: "العسل بزيادة".
يشار إلى أن هيدى كرم، خاضت السباق الرمضانى بمسلسلى "كلبش٣"، "الزوجة 18" وحققت من خلالهما نجاحا كبيرا.
مسلسل كلبش 3، بطولة النجم أمير كرارة، ناقش من خلال الثلاث أجزاء للمسلسل قضايا تخص محاربة الإرهاب والدول المعادية لمصر.
يُذكر أن مسلسل كلبش عرض منه الجزء الأول عام 2017، وتلاه صناع العمل بالجزء الثاني عام 2018، ثم الجزء الثالث هذا العام، والذي شارك في بطولته أمير كرارة، وأحمد عبد العزيز، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، ويسرا اللوزي، وهشام سليم، ومحمد علي رزق، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
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