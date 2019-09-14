كل ما تريد معرفته عن أول أتوبيس كهربائي في مصر وخطوط سيره بالإسكندرية (صور)



وفي هذا التقرير تنشر لكم بوابة "الفجر" الإلكترونية، المعلومات التفصيلية عن المشروع، وخطوط سيره داخل محافظة الإسكندرية.



- الأتوبيس هو أول أتوبيس يعمل بالكهرباء علي مستوي جمهورية مصر العربية- المشروع يأتي إطار تطوير وتحسين خدمة النقل العام بالإسكندرية وتدعيم أسطول النقل بالهيئة بأحدث وسائل النقل الحضري لتقديم الخدمة المتميزة لجمهور الإسكندرية والوافدين والحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمحافظة.



- صديق للبيئة- مزود بمكان لكرسي متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة.- مزود بخاصية التتبع وWiFi - الأتوبيس ليس له تأثير سلبي لاي تلوث بيئي "السمعي- العوادم"- مزود بكاميرات للمراقبة، وهو يعمل بأعلى سبل التكنولوجيا الحديثة.



- تصل السرعة القصوى للأتوبيس إلى ٨٠كم في الساعة - يتميز بقدرة محرك ٣٠٠ كيلو وات اي فيما يعادل ٤٢٠ حصان. - تتميز قدرة بطارياته ٣٢٤ كيلووات في الساعة.- نظام الشحن يصل من ٣ الى ٤ ساعات للمحرك والدائرة المساعده ٢٤ فولت، والمسافة المقطوعة بعد إعادة الشحن ٢٥٠ كم بدون استخدام التكييف و٢١٠ كم بعد استخدام التكييف.- مدة الضمان ٣ سنوات أو بما يعادل ٣٠٠٠٠٠ كم.- قطع الغيار المطلوبة لبرنامج الصيانه تعمل لمدة ١٠ سنوات، والبطاريات تعمل لمدة ٨ سنوات، الشاسية والهيكل عمره الافتراضي ٧ سنوات، ونظام القدرة يشمل المحركات الكهربائية والأجزاء والملحقات الكهربائية عمرها الافتراضي ٥ سنوات.



- بدء العمل رسميا به منذ أول أمس.-الأتوبيسات دخلت الخدمة على خطين رئيسين، الأول من "الأنفوشي وحتى المعمورة" والثاني من "محطة الرمل إلى الهانوفيل".- بدأ خط سير الأتوبيسات من الأنفوشي مرورا بـ 9 محطات هي "المنشية ومحطة الرمل وسوتر وسيدي جابر وسان ستيفانو وسيدي بشر والعصافرة وشارع 45 ومصطفى كامل"، وصولا إلى المعمورة.- الخط الثاني بدأ من محطة الرمل وحتى العجمي مرورا بـ 8 محطات هي "سوتر وقناة السويس والموقف وطريق المحور ووادي القمر والدخيلة والبيطاش وبوابة 8" وصولا إلى الهانوفيل.



- سعر التذكرة يتراوح بين "3 إلى 8 جنيهات" للفرد الواحد بالخطين "حسب المسافة".- تخفيضات 50% على سعر التذكرة بالأتوبيسات الكهربائية لكل من "الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة والعسكريين".



- يحق للمحاربين القدماء دفع "ربع تذكرة" أي ما يعادل جنيهين فقط بالأتوبيسات الكهربائية.



- الأتوبيس الواحد يسع 90 راكبًا.



شهدت محافظة الإسكندرية، بدء تشغيل 14 أتوبيسًا كهربائيا، لأول مرة في مصر، وذلك في إطار تحويل أتوبيسات الهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة إلى العمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، للحفاظ على البيئة وتقليل إستهلاك الوقود.