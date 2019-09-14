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مؤتمر الشباب| حسام كامل: "الناس عندها شعور إن الحكومة مخبية حاجة.. فبيصدقوا الشائعات"

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:28 م
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مؤتمر الشباب| حسام كامل: الناس عندها شعور إن الحكومة مخبية حاجة.. فبيصدقوا الشائعات
الدكتور حسام كامل
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور حسام كامل، أستاذ طب نفسي، إن هناك قابلية لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال الأخبار السيئة، نظرًا لأنهم يرونها مثيرة بالنسبة لهم.

وأشار الدكتور حسام كامل خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه يفضل ذرع بذرة الخبر الكاذب في أرض تمتلىء بالشك والخوف حتى تؤتي ثمارها.

وأضاف الدكتور حسام كامل، أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد بيئة جيدة لانتشار الشائعات، وأصبح المستخدم متلقي للشائعات، والأخبار الكاذبة.

ونوه الدكتور حسام كامل، بأن الشائعة دائما تنطلي على الفئات البسيطة نظرا لأنهم لا يتحققون من مصدرها.

وعقب الدكتور حسام كامل، بقوله: "عند الناس دايما شعور أن الحكومة مخبية حاجة فبتصدق الشائعات".

وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الشباب المصري وعدد من الوزراء والمسئولين.

ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب المصري والاستماع إلى أرائه بكل حرية وشفافية، كما يقوم الرئيس بالرد على الشباب، وذلك في إطار التواصل المستمر بين الرئيس والشعب المصري خصوصًا فئة الشباب.

وأفرزت مؤتمرات الشباب، عددًا من التوصيات من أهمها إنشاء لجنة للعفو عن الشباب المحبوسين والتى قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية وتم الإفراج عن عدد من الشباب الذين لم تتلوث أيدهم بالدماء، كما تم تقديم بعض المقترحات التى تمت الموافقة عليها.

ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشباب على رأس أولوياته منذ توليه الحكم، ويعتبر الاستثمار في البشر وتنمية البشر من أهم الأشياء التي يجب أن تكون موجودة في مصر.

ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاستماع للشباب، من خلال مؤتمرات الشباب، والتي تعقد بصفة دورية، ولم تقتصر فقط على المؤتمرات الوطنية بل امتدت للمؤتمرات الإفريقية ومؤتمرات تجمع شباب العالم أيضًا.

كما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جلسة "اسأل الرئيس"، والتي يستمع فيها إلى كافة الأسئلة الموجهة من الشباب ويجب عليها، كما أنه يوجه بضرورة تفعيل التوصيات التي تخرج عن المؤتمرات ويتابعها بنفسه.
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