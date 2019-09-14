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إيهاب جلال يرد على مفاوضات لتدريب منتخب مصر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:26 م
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إيهاب جلال يرد على مفاوضات لتدريب منتخب مصر
إيهاب جلال
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علي نبوي
 
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كشف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن وجود مفاوضات من جانب مسئولو اتحاد الكرة لتولي تدريب منتخب مصر، في الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق.


وتبحث اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن تعيين جهاز فني لمنتخب مصر خلفًا للمقال خافيير أجيري والذي تمت إقالته عقب خروج الفراعنة من دور الستة عشر لبطولة أمم إفريقيا والتي استضافتها مصر في يونيو ويوليو.

إيهاب جلال يعترف بمفاوضات تدريب المنتخب

واعترف المدير الفني للفريق البورسعيدي عن وجود مفاوضات من قبل مسئولي اتحاد الكرة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.


وقال إيهاب جلال جلال في تصريحاته :"بالفعل هناك مفاوضات من جانب مسئولو اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر، وهو أمر معروف".


وأضاف: "على الرغم من وجود المفاوضات إلا أننا ننتظر الوصول إلى الاتفاق سواء موافقة النادي أو تنفيذ اشتراطاتي الشخصية.. لنادي المصري صاحب فضل كبير على إيهاب جلال مثله مثل باقي الأندية التي قمت بتدريبها طوال مسيرتي التدريبية".


وتابع: "أركز في الوقت الحالي على مباراة الفريق المقبلة أمام ماليندي بطل زينجبار، ثم نرى الأمور بعد ذلك".


إيهاب جلال: نسعى لحسم التأهل أمام ماليندي في مباراة الغد


أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري سعيه التام لحسم التأهل للدور المقبل من البطولة خلال مباراة الغد، أمام مضيفه ماليندي بطل زينجبار.


وأضاف:"الفريق في أعلى درجات تركيزه حالياً من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تعطي دفعة معنوية للاعبين قبل مباراة العودة والتي تقام بعد نحو أسبوعين".


وأشار: "الجهاز الفني شاهد مباراتين لفريق ماليندي واستطاع من خلالهما الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه ، مشيداً بقوة خط وسط فريق ماليندي والذي يُعد أقوى خطوط الفريق".


وأوضح: "أخشى من تأثير أرضية الملعب السيئة على أداء لاعبيه ، مضيفاً أن الفريق استطاع التأقلم نوعاً ما مع أرضية الملعب خلال تدريباته اليومين الماضيين على الملعب ، إلا أن اعتياد لاعبي ماليندي اللعب على النجيل الصناعي قد يعطي لهم بعض الأفضلية في المباراة".


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