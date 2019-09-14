تراجع قيم التداول بالبورصة الي 10 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضي

تراجعت قيمة التداولات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي وهو ثاني أسبوع من شهر سبتمبر الجاري لتصل الي 10 مليار جنيه ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 770 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 18.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له .





تداولات بورصة النيل





وسجلت بورصة النيل إجمالى قيمة التداول فيها نحو 35.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 32.4 مليون ورقة منفذة على 1520 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 37.21% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.79%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.





تداولات الشركات المدرجة بمؤشرات البورصة





ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 370 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 50.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 709.3 مليون جنيه، بحجم تداول 281.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 39 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.5 مليار جنيه بحجم تداول 651 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 89.7 ألف عملية.





اخبار البورصة المصرية في أسبوع





أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي صعود جماعي لكافة المؤشرات بينما تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية ليفقد نحو 19 مليار جنيه مغلقاً عند مستوى 755.1 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض 2.5% عن الأسبوع الماضى وذلك بسبب شطب شركة جلوبال تيلكوم من البورصة الأسبوع الماضى، والتى يصل رأس مالها لأكثر من 20 مليار جنيه.

وعل صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" إلى 15.110 نقطة، بنسبة 1.19% كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرى والمتوسة "إيجي إكس70" بنحو 0.6% مغلقًا الفترة عند 556.49 نقطة، كما سجل مؤشر «s&p» إرتفاعا بنحو 0.63% مغلقًا الفترة عند 2.273 نقطة.





وارتفع مؤشر «EGX30 capped» بنحو 1.26% مغلقًا عند 18.355 نقطة ، كما سجل مؤشر «إيجي إكس 100» إرتفاعا بنحو 0.76% مغلقًا عند 1.480 نقطة.





وعن تعاملات المستثمرين ببورصة مصر فقد سجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 3.7 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 0.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 62.2% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.6%، والعرب على 12.2% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات. أما تعاملات الأجانب غير العرب، فقد سجلت صافى بيع قدره 1.52 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 825.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 66.8% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24% وسجل العرب 9.2% وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية .







