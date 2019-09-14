محكمة السويس تجدد حبس تشكيل عصابي لسرقة تاكسي وخطف السائق ١٥ يومًا



وبقيام اللواء عامر محمود مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة الأربعين، وتم تحديد المتهمين وقام ضباط المباحث بضبط جميع أفراد التشكيل العصابي، وتم إعادة السيارة المسروقة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة السيارة تحت تهديد السلاح ومحاولة خطف مواطن.



أصدر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، اليوم السبت، قرارا بتجديد حبس تشكيل عصابي مكون من رجلين وسيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات ورفض طلبهم المقدم بالإفراج عنهم، لاتهامهم بسرقة سيارة تاكسي ومحاولة خطف قائدها، الذي هرب من بين أيديهم.كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين بقيام سائق سيارة تاكسي بتحرير محضر يفيد بقيام اثنين من الرجال وسيدة بتوقيفه من أجل توصيلهم من أمام مسجد حمزة بن عبدالمطلب ثم فوجئ بقيامهم بإشهار السلاح وتهديده ووضعه داخل شنطة السيارة، وخلال تحرك السيارة فتحت شنطة السيارة بسبب مطب هوائي بالطريق واستطاع الهرب.وبقيام اللواء عامر محمود مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أيمن عبدالحميد رئيس مباحث مديرية أمن السويس، تم تحديد المتهمين وقام ضباط المباحث المقدم حسن عبدالغفار رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين، والنقيب عبدالرحمن زكي والنقيب أحمد عز مباحث الأربعين بضبط جميع افراد التشكيل العصابي، وتم إعادة السيارة المسروقة.وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة السيارة تحت تهديد السلاح ومحاولة خطف مواطن، ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم 15 يومًا.حيث تمكنت رجال مباحث قسم شرطة الأربعين بالسويس، من القبض على تشكيل عصابي، قام بخطف سيارة تاكسي، وحاولوا خطف قائدها، الذي هرب من بين أيديهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين، اثنين من الرجال وسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الأربعين، بقيام سائق سيارة تاكسي بتحرير محضر يفيد بقيام اثنين من الرجال وسيدة بتوقيفه من أجل توصيلهم من أمام مسجد حمزة بن عبدالمطلب، ثم فوجئ بقيامهم بإشهار السلاح وتهديده، ووضعه داخل شنطة السيارة، وخلال تحرك السيارة فتحت شنطة السيارة بسبب مطب هوائي بالطريق واستطاع الهرب.