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من "الحشيش" لـ"الهيروين".. ضبط 3 لاتجارهم في المخدرات بجنوب سيناء

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:07 م
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من الحشيش لـالهيروين.. ضبط 3 لاتجارهم في المخدرات بجنوب سيناء
المتهمون
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط عدد 3 أشخاص مقيمين بطور سيناء لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم عدد 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت ٢ كيلو جرام - عدد ٥٢ تذكرة لمخدر الهيروين وزنت ١١٠ جرام - مبلغ مالي قدره ١٥٠٠ جنيه - عدد ٣ هواتف محمولة - عدد ٣ قطع أسلحة بيضاء باستخدام سيارتين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت القوانين على عقوبة الاتجار في المخدرات، فهي تختلف عن عقوبة التعاطي، وقد تصل العقوبة للإعدام والسجن والغرامة، فعقوبة الاتجار تكون بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وفق المادة 34 من قانون المخدرات.

أما عقوبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. 

وتزاد العقوبة إلى مثلها الضعف إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش.

ووفقًا للمادة 37 من القانون، فإنه يعاقب بالسجن المشدد (3: 15 سنة) وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.، ويضم الجدول رقم 5 نبات (القنب "الحشيش" - الخشخاش "الأفيون").

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