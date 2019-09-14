اسعار اللحوم اليوم 14-9-2019.. الكندوز يصل إلى 175 جنيها
السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:34 ص
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اسعار اللحوم اليوم فى السوق
حافظت اسعار اللحوم في الاسواق اليوم السبت 14-9-2019، نتيجة لاستقرار حالة العرض والطلب في الاسواق بعد انتهاء موسم عيد الاضحى المبارك، الاستقرار مختلف انواع اللحوم منها اللحوم البلدى واللحوم المجمدة واللحوم في المجمعات الاستهلاكية وننشر فيما يلي اسعار اللحوم في الاسواق اليوم وجاءت على النحو التالي:
|المادة / كيلو
|السعر مقابل الجنيه المصري
|لحم الكندوز
|100 – 120 جنيه
|لحم البتلو
|120- 140 جنيه
|لحم الضأن
|120- 135 جنيه
|لحم الجاموس
|130 – 160 جنيه
|لحم الجملي
|100 – 120 جنيه
|اللحم المستورد البرازيلي
|75 – 85 جنيه
|اللحم المستورد السوداني
|75 – 85 جنيه
|اللحم الضأن المستورد
|60 – 80 جنيه
اسعار اللحوم اليوم في الاسواق
تراوح سعر كيلو البتلو ما بين 110 إلى180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين110 إلى 180 جنيهًا فيما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 175 جنيهًا، بينما وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 75 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير ما بين 100 إلى 170 جنيهًا بينما بلغ سعر لحم الكندوز الكبير، ما بين 70 إلى 165 جنيهًا.
اسعار اللحوم في المحلات والمجمعات الاستهلاكية
سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي واللحم السودانى، حيث سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها، وكما سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي 70 جنيهًا، وسجل كيلو لحم بلدي 100 جنيه.
اسعار اللحم الضأن
تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 115 إلى180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 110 إلى 180 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 110 إلى 175 جنيهًا، سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 95 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160 جنيهًا، وترواحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150 جنيها للكيلو.
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