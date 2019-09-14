10 أماكن عليك زيارتها... تعرف عليها

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هناك العديد من الأماكن تستحق الزيارة في العالم، بعض هذه الأماكن هي معجزة الله على الأرض وبعضها من صنع الإنسان، وإنها رغبة كل رجل في رؤية هذه الأماكن في حياتهم، فيما يلي الأماكن التي يريدها كل شخص تقريبًا في حياته.



1- سانتوريني (اليونان)

انها واحدة من أكثر الأماكن مذهلة في العالم في اليونان، وإنها في الواقع جزيرة سيكلاديز. يقال إنه دُمرت في القرن السادس عشر، ومنذ ذلك الحين يتم إعادة بنائه ويزداد جماله مع كل يوم يمر. الفترة المثالية من السنة للذهاب إلى هذه المعجزة هي من أبريل إلى سبتمبر. هناك الكثير من الجزر في هذه المدينة، وحمامات الشمس حول أي منها ستكون تجربة لا تُنسى.



2- جسر كابيلانو المعلق

مكان آخر رائع للغاية للزيارة في العالم هو جسر "كابيلانو" المعلق. ويقع هذا الجسر في مدينة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، وهي مقاطعة في كندا. وجمالها يلقي تعويذة على الزوار من جميع أنحاء العالم. ويبلغ طوله حوالي 140 مترًا وحوالي 70 مترًا فوق النهر. وإنه يتيح للزوار زيارة منتزه جسر كابيلانو المعلق وهو جميل ومدهش للغاية.



3- مدينة روما

مكان جميل آخر للزيارة في العالم هو مدينة روما القديمة في إيطاليا. ويسمى أيضا مركز الحضارة الغربية. وتم اكتشاف هذه المدينة في 753 قبل الميلاد. ويقع الكولوسيوم الذي يعد من أكثر المعالم الأثرية في العالم في روما. لا يوجد أحد يرغب في العودة من روما دون رؤية هذا النصب. علاوة على ذلك.



4- تاج محل

مكان آخر رائع وجميل في العالم هو تاج محل في مدينة أغرا في الهند. ويسمى أيضا نصب الحب، بناه الإمبراطور المغولي شاه جيهان في حب زوجته ممتاز محل في عام 1932. ويقع على الضفة الجنوبية لنهر يامونا، ويجذب اللون الأبيض العاجي السياح من مسافة بعيدة. وإنها واحدة من معجزات الفن المغولي للبناء.



5- بحيرة سيف المالوك

واحدة من أجمل البحيرات التي المشاهدة، هي بحيرة سيف المالوك في المناطق الشمالية من باكستان. تقع في شمال وادي كاغان بالقرب من بلدة ناران. تقع على ارتفاع 10.578 قدم فوق مستوى سطح البحر ويتم تصريف مياهه في نهر كونهار. إنها البحيرة التي تقع بالقرب من مليكة باربات، أعلى قمة في الوادي.



6- سيدني

مكان آخر ساحر للغاية يود كل رجل زيارته قبل الموت هو مدينة سيدني. إنها مدينة نيو ساوث ويلز الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا. ويعد جسر المرفأ الخاص به مكان السائح الأكثر شهرة في العالم.

وكل عام، تقام احتفالات العام الجديد في هذا الجسر حيث يتجمع ملايين الناس من العالم للترحيب بالعام الجديد.



7- برشلونة

مكان جميل آخر يزوره الكثير من الناس كل عام هو مدينة برشلونة. المدينة هي مزيج جيد من الحضارة الرومانية الحديثة وكذلك القديمة. كما أنها مشهورة بسبب الألعاب الأولمبية التي تجري فيها. ويشبه إلى حد كبير قرية كبيرة مع شوارع للمشاة. إنه مكان يستحق المشاهدة وممتع في المشي.



8- شلالات فيكتوريا

إنها واحدة من أجمل الشلالات في العالم بسبب طولها وعرضها. تقع في جنوب إفريقيا بالقرب من حدود زامبيا وزيمبابوي. كما أنها تعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع الطبيعية في العالم.



9- سور الصين العظيم

من بين عجائب الدنيا السبع الأخرى مكان رائع لمشاهدة سور الصين العظيم. وتم بناؤه من مواد مختلفة وكان الغرض منه حماية الصين من غزوات أوروبا. ويبلغ طوله حوالي 21196 مترًا وهناك الكثير من المعالم السياحية تستحق المشاهدة أثناء السفر على طولها.



10- الشاطئ الأحمر

مكان آخر يستحق الزيارة في العالم هو "الشاطئ الأحمر في الصين. يكمن جمالها في النباتات الحمراء في سالا سالسا. ويسلب احمرارها عقل وقلب الزوار وهم مذهولون بجمالها.

