أبرزها "انطلاق المؤتمر الوطني للشباب".. 5 أشياء حدثت وأنت نايم

على مدار الساعات القليلة الماضية، شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، أحداث هامة بعضها يتخلله الحزن والبعض الأخر سعيد، من بينها، انطلاق المؤتمر الوطني للشباب، واستخراج السكك الحديدية لاشتراكات الطلاب.





سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

مع دقات السادسة صباحاً، شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، سيولة مرورية، في حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية





وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح





كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم؟





انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب

وفي السياق ذاته، انطلقت منذ قليل فاعليات المؤتمر الوطني الثامن لشباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات.





وبدأ توافد المشاركين فى المؤتمر، منذ الصباح الباكر، ويشهد المؤتمر حضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، بينهم شباب البرنامج الرئاسى، وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.





عرض المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، الذى انطلقت فعالياته قبل قليل، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا عن المؤتمرات الشبابية السابعة السابقة، وكيفية انطلاق هذه المؤتمرات، وأبرز ما تم النقاش فيه، وكيفية دعم الدولة للشباب، وكيفية تنفيذ منتدى شباب العالم لمرتين تحت إشراف الشباب المصرى، وما تحقق من إنجازات فى مختلف المجالات من خلال الشباب المصرى.





وتتضمن أچندة المؤتمر الذى يعقد على مدار يوم واحد فقط، جلسة بعنوان «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع»، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها هى دور السوشيال ميديا فى تزييف الوعى بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعى الزائف لدى المتلقى، واستعراض ما يتم حاليًا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعى، باعتبارها جزءًا من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.





وكان الرئيس السيسى، سباقًا عندما أطلق تحذيراته بشأن هذه المخططات، وقال السيسى: إن حروب الجيل الرابع والخامس تمثل قضية شديدة الخطورة على أمن مصر، مشيرًا إلى أن الأحداث التى شهدتها مصر منذ عام 2011 كان هدفها تدمير أجهزة الدولة





السكة الحديد تبدأ استخراج اشتراكات الطلاب

قررت هيئة السكة الحديد، بدء استخراج اشتراكات الطلاب، ابتداء من اليوم السبت، حيث تبدأ كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بالمحطات الرئيسية على مستوى السكة الحديد باستخراج اشتراكات الطلاب.





ودعت هيئة السكة الحديد، الطلاب الراغبين فى استخراج الاشتراكات، لاستقلال القطارات، إلى التوجه لأقرب مكتب اشتراكات، وسحب استمارة الاشتراك، وملء بياناتها، واعتمادها من المدراسة أو الكلية أو المعهد التابع لها، حيث يتم استخراج الاشتراك من أقرب محطة لموقع إقامة الطالب، وفقا لمحل الإقامة المسجل حتى المنطقة التى تقع بها المدرسة أو الكلية، أو المعهد التابع له الطالب





التونسيون يؤيدون مرشحيهم باللافتات وشعارات التأييد

أما على المستوى الخارجي، فقدواصل التونسيون حملات تأييد مرشحيهم فى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الأحد المقبل باللافتات وشعارات التأييد





كما وصلت البعثة المشتركة لمنظمتى المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى، الدوليتين المستقلتين، أمس الجمعة، إلى تونس لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وذكر بيان مشترك صادر عن المعهدين، أن البعثة تضم 32 عضوا، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد سينتشرون فى 19 دائرة انتخابية على الأقل فى جميع أنحاء البلاد أثناء الانتخابات.





الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

وفي السعودية، قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان إن هجمات بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص اليوم السبت سببت حرائق أخمدتها قوات أمن الشركة.





ولم يذكر البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية مصدر الهجمات.











