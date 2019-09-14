في لفتة طيبة.. شباب الرياضيين يشاركون في المؤتمر الوطني الثامن

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي و1600 مشارك في النسخة الثامنة للمؤتمر الوطني للشباب اليوم السبت ١٤ سبتمبر 2019، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الرئيس بالاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم، وعرض كل القضايا المثارة بشكل شفافية ووضوح.

المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الرئيس بالاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم، وعرض كل القضايا المثارة بشكل شفافية ووضوح.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات التي تشتغل وتهم الشارع المصري، كما سيتضمن المؤتمر جلسة اسأل الرئيس، وسيجيب الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأسئلة بكل شفافية ووضوح كما تعود المصريين على ذلك من الرئيس.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، ويحضر شباب البرنامج الرئاسي، مه شباب الجامعات ، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين المشاركين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وشباب رجال الأعمال.





وتتضمن أجندة المؤتمر والذي سينعقد لمدة يوم واحد 3 جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين آخرتين، وقبل انطلاق المؤتمر الوطني الثامن أعلنت إدارة المؤتمر عن استقبال الأسئلة لعرضها على الرئيس خلال جلسة "إسأل الرئيس".





وسنعرض عددا من التوصيات التي خرجت بها مؤتمرات الشباب السابقة:





مؤتمر الشباب بأسوان:

أسفرت توصيات المؤتمر عن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، وتحسين مستوى جودة الحياة في الصعيد، وتحويل أسوان إلى عاصمة للثقافة، ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في اللفترات السابقة لإنشاء السد العاالي، والإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي.





مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة:

أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات.





مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة:

أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات.





منتدى شرم الشيخ:

وكانت توصياته عبارة عن تحويل المنتدى غلى مركز دولي معني بالحوار العربي والأفريقي والدولي بين الشباب العربي والأفريقي، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والأمم المتحدة بتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن، وغنشاء المركز الأفريقي للشباب لاستيعاب طاقات الشباب الأفريقي، ووضع استراتيجية دولية لمواجهة قضايا الهجرة غير الشرعية والتطرف.





مؤتمر العاصمة الإدارية:

وجه بتحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حوار مستمر ودائم، وتشكيل مجموعات من الشباب لمعاونة مؤسسات الدولة، واطلاق المشروع القومي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وتكليف الحكومة باطلاق مشروع التحول الرقمي.





مؤتمر الشباب بشرم الشيخ: