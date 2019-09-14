ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

في لفتة طيبة.. شباب الرياضيين يشاركون في المؤتمر الوطني الثامن

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:22 ص
Advertisements
في لفتة طيبة.. شباب الرياضيين يشاركون في المؤتمر الوطني الثامن
شباب الرياضيين يشاركون في مؤتمر الشباب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
شارك شباب دورة الألعاب الأفريقية، وشباب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد والذين فازوا بكأس العالم في النسخة الثامنة لمؤتمر الشباب.

وتوجه حضور المؤتمر الوطني الثامن للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحية إلى اللاعبين لرفعهم اسم مصر عاليا في بطولات دولية.

يذكر أن باب تلقي الأسئلة الخاصة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، تم غلقه أمس الجمعة 13 سبتمبر 2019.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي و1600 مشارك في النسخة الثامنة للمؤتمر الوطني للشباب اليوم السبت ١٤ سبتمبر 2019، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات التي تشتغل وتهم الشارع المصري، كما سيتضمن المؤتمر جلسة اسأل الرئيس، وسيجيب الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأسئلة بكل شفافية ووضوح كما تعود المصريين على ذلك من الرئيس.

المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الرئيس بالاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم، وعرض كل القضايا المثارة بشكل شفافية ووضوح.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، ويحضر شباب البرنامج الرئاسي، مه شباب الجامعات ، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين المشاركين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وشباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر والذي سينعقد لمدة يوم واحد 3 جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين آخرتين، وقبل انطلاق المؤتمر الوطني الثامن أعلنت إدارة المؤتمر عن استقبال الأسئلة لعرضها على الرئيس خلال جلسة "إسأل الرئيس".

وسنعرض عددا من التوصيات التي خرجت بها مؤتمرات الشباب السابقة:

مؤتمر الشباب بأسوان:
أسفرت توصيات المؤتمر عن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، وتحسين مستوى جودة الحياة في الصعيد، وتحويل أسوان إلى عاصمة للثقافة، ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في اللفترات السابقة لإنشاء السد العاالي، والإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي.

مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة:
أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات.

مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة:
أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات.

منتدى شرم الشيخ:
وكانت توصياته عبارة عن تحويل المنتدى غلى مركز دولي معني بالحوار العربي والأفريقي والدولي بين الشباب العربي والأفريقي، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والأمم المتحدة بتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن، وغنشاء المركز الأفريقي للشباب لاستيعاب طاقات الشباب الأفريقي، ووضع استراتيجية دولية لمواجهة قضايا الهجرة غير الشرعية والتطرف.

مؤتمر العاصمة الإدارية:
وجه بتحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حوار مستمر ودائم، وتشكيل مجموعات من الشباب لمعاونة مؤسسات الدولة، واطلاق المشروع القومي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وتكليف الحكومة باطلاق مشروع التحول الرقمي.

مؤتمر الشباب بشرم الشيخ:
حيث قرر مراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وتدشين مركز وطني لتأهيل وتدريب الشباب، وعقد مؤتمر دوري لمتابعة تنفيذ القرارات، وسرعة الانتهاء من التشريعات المنظمة للإعلام.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: شباب الرياضيين المؤتمر الثامن للشباب الألعاب الإفريقية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
النصر - عمان
-
x
14:15
-
الجزيرة - الإمارات
الدوري السعودي
الهلال
-
x
17:50
-
الفيحاء
أبها
-
x
17:50
-
الرائد
الأهلي
-
x
19:35
-
الوحدة
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
13:30
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
وولفرهامبتون
-
x
16:00
-
تشيلسي
نوريتش سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
-
x
13:00
-
ليفانتي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا
الدوري الإيطاليي
فيورنتينا
-
x
13:00
-
يوفنتوس
نابولي
-
x
18:00
-
سامبدوريا
انتر ميلان
-
x
20:45
-
أودينيزي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
باير ليفركوزن
لايبزيج
-
x
18:30
-
بايرن ميونيخ
دوري أبطال إفريقيا
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
-
x
18:00
-
الأهلي - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
شبيبة القبائل - الجزائر
-
x
20:30
-
حوريا - غينيا
كأس الكونفدرالية الإفريقية
اشانتي جولد - غانا
x
17:00
نهضة بركان - المغرب
الاتحاد - ليبيا
x
18:00
حسنية أكادير - المغرب
بيراميدز - مصر
x
20:00
شباب رياضي بلوزداد - الجزائر