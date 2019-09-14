تردد قناة TGB غينيا الإستوائية الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، صالح جمعة

خط الهجوم: مروان محسن

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وسيخوض السويسري فايلر أولى لقاءاته مع القلعة الحمراء اليوم، ويسعى فايلر لقيادة المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية في أولى مبارياته وسيعتمد المدرب السويسري على قدرات كل من صالح جمعة وعلي معلول ورمضان صبحي ومروان محسن لتحقيق الفوز.





مشوار الأهلي في البطولة الإفريقية:





وكان الأهلي قد تأهل لهذه المباراة بعدما تغلب على نظيره فريق إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 بمجموع اللقائين حيث فاز ذهابا برباعية نظيفة، قبل أن ينتصر في مباراة العودة بتسعة أهداف دون رد، ويسعى الأهلي لتجاوز عقبة بطل غينيا الإستوائية للتأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمني جماهير الأهلي النفس بتحقيق الفوز والتقدم في البطولة خاصة في ظل غياب الفريق عن التتويج بالأميرة السمراء منذ 6 سنوات تحديدا منذ نسخة 2013 والفوز على أورلاندو بايراتس بطل جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة على ملعب المقاولون العرب.





موعد مباراة الإياب لمباراة الأهلي وكانو سبورت: