تردد قناة TGB غينيا الإستوائية الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت
لم تعلن أحتى هذه اللحظة أي قناة مصرية إذاعة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت اليوم، بينما من المنتظر أن تقوم قناة T G B غينيا الإستوائية بنقل اللقاء في بث حي ومباشر.
تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت:
ويمكنكم متابعينا الكرام متابعة القناة الغينية الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت عبر تردد 12437 أفقى الخاص بالباقة الأفريقية المفتوحة على قمر ياه سات، وايضا على ترددات 10977 أفقى، 12604 أفقى، 10804 أفقى، 12521 أفقى على قمر يوتلسات 16.
موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا
وتنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وسيخوض السويسري فايلر أولى لقاءاته مع القلعة الحمراء اليوم، ويسعى فايلر لقيادة المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية في أولى مبارياته وسيعتمد المدرب السويسري على قدرات كل من صالح جمعة وعلي معلول ورمضان صبحي ومروان محسن لتحقيق الفوز.
مشوار الأهلي في البطولة الإفريقية:
وكان الأهلي قد تأهل لهذه المباراة بعدما تغلب على نظيره فريق إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 بمجموع اللقائين حيث فاز ذهابا برباعية نظيفة، قبل أن ينتصر في مباراة العودة بتسعة أهداف دون رد، ويسعى الأهلي لتجاوز عقبة بطل غينيا الإستوائية للتأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمني جماهير الأهلي النفس بتحقيق الفوز والتقدم في البطولة خاصة في ظل غياب الفريق عن التتويج بالأميرة السمراء منذ 6 سنوات تحديدا منذ نسخة 2013 والفوز على أورلاندو بايراتس بطل جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة على ملعب المقاولون العرب.
موعد مباراة الإياب لمباراة الأهلي وكانو سبورت:
- الأهلي ضد الزمالك .. تغييرات بالجملة وسوبر في الانتظار
- 4 أمور يسعى فايلر لتحقيقها في الظهور الرسمي الأول كمديرًا فنيًا للأهلي "تقرير"
- نجم الأهلي مهدد بالغياب عن موقعة كانو سبورت
- القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
- تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا
- موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
- قبل مواجهة كانو سبورت.. تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية غينيا الاستوائية (أرقام)
- توقيت مباراة الاهلي وكانو سبورت اليوم بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي ضد كانو سبورت بث مباشر ON SPORTS HD 1
- تعرف على آخر محاولات الأهلي لإذاعة مباراته أمام كانو سبورت
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا