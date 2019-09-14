قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام نظيره كانو سبورت الغيني في السادسة مساء اليوم على ملعب مالابو معقل الفريق الغيني، في المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم:

لم تعلن أي قناة مصرية حتى الآن نقل المباراة، بينما من المنتظر أن تقوم قناة T G B غينيا الإستوائية بنقل اللقاء في بث حي ومباشر، والتي تبث عبر تردد 12437 أفقى الخاص بالباقة الأفريقية المفتوحة على قمر ياه سات، وايضا على ترددات 10977 أفقى، 12604 أفقى، 10804 أفقى، 12521 أفقى على قمر يوتلسات 16.





موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وكانو سبورت في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويسعى المارد الأحمر بتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار قبل مباراة العودة تحت قيادة فنية جديدة للسويسري رينيه فايلر والذي تولى المهمة رسميا عقب إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق بعد الخروج من كأس مصر، وكان من المقرر أن تقام المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، قبل أن يتم تعديل موعدها لتقام في السادسة مساء السبت، بناءا على رغبة من النادي المستضيف وهو ما رحب به مسئوولي القلعةالحمراء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

ويرغب الأهلي في مصالحة جماهيره وعشاقه، بالفوز خلال اللقاء المقبل، بعد الخروج من دور الستة عشر لمسابقة مصر، بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد، وكان الأهلي تأهل لدور ال32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيحة تاريخية 13-0 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

تشكيلة النادي الأهلي المتوقعة أمام كانو سبورت:





حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، صالح جمعة خط الهجوم: مروان محسن

من هو كانو سبورت الغيني:

أكاديمية كانو سبورت هو نادي يقع في مدينة مالابور الغينية وتأسس حديثاً في أوائل عام 2014 وهو بطل الدوري المحلي لعام 2019 لأول مرة في تاريخ النادي ويقود الفريق مدرب فرنسي يدعى أنطونيو أولفيرا وقائمة فريق كانو سبورت جميعها لاعبين محليين وهناك البعض منهم متواجد مع منتخب غينيا الإستوائية.