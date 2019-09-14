غارات جوية للتحالف العربي على مواقع ميليشيا الحوثي في حجة

أعلن التحالف العربي باليمن، مساء أمس الجمعة شن غارات جوية، على مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة حجة.

وأكد مصدر محلي، أن طيران التحالف، استهدف بثلاث غارات جوية مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية حرض، حسب ما أورد موقع "المشهد العربي"، اليوم السبت.

وأشار المصدر، إلى وقوع انفجارات في عدد من مواقع ميليشيات الحوثي، وسط تحليق لطيران التحالف العربي.



