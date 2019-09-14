عاجل.. طائرة تركية تقتل قائدا بالجيش الليبي
السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:24 ص
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وكالات
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استهدفت طائرة مسيرة تركية، سيارة اللواء عبد الوهاب المقري آمر اللواء التاسع في الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء الجمعة، وأسقطته قتيلا هو وإثنين أخرين بالجيش الليبي.
وصرح النقيب محمد أبو خزام من غرفه عمليات الجيش الوطني، أن قصفا بطائرة مسيرة استهدف السيارة التي كان يستقلها اللواء المقري وأحد القادة الميدانيون باللواء التاسع وهو الملازم محسن الكاني، وجندي آخر كان برفقتهما.
وأكد مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبي استشهاد أبرز ثلاثة قادة ميدانيين فى صفوف قوات اللواء التاسع مشاة المنحدر عن مدينة ترهونة.
ونعى مكتب إعلام الجيش الليبي القادة الميدانيين، وهم العقيد عبدالوهاب المقري قائد اللواء التاسع ترهونة، والنقيب محسن الكاني، القوة المُساندة للقوات المُسلحة الليبية، الجندي عبدالعظيم الكاني، القوة المُساندة للقوات المُسلحة الليبية.
كان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الجمعة، استهداف قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية في منطقة الجفرة والهلال النفطي.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة، عميد خالد المحجوب، إن سلاح الجو استهدف عدة مواقع لإقلاع الطيران التركي المسّير، على رأسها الكلية الجوية في مدينة مصراتة.
وأكد العميد خالد المحجوب، وفقاً لـ "سبوتنيك" أنه تم تدمير ثكنات الطائرات التركية المسيّرة، وأن القوات المسلحة ألحقت خسائر فادحة في صفوف قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وفق مصادر إعلام ليبية.
هذا وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
خلفت المعارك في ليبيا مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
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