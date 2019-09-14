محافظ البحر الأحمر: حفل جوائز الـ"كاف" سيؤثر على بشكل كبير على السياحة في مصر
السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:35 ص
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أعرب اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، عن سعادته باستضافة مدينة الغردة حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا.
واكد اللواء أحمد عبد الله في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" على أن حدث اختيار أفضل لاعب في إفريقيا هو أكبر حدث كروي في تاريخ البحر الأحمر.
وقال محافظ البحر الأحمر إن خطوة اختيار الغردقة لهذا الحدث سيضع المدينة على مصاف أولى المدن السياحية في العالم بل سيمنح مصر فائدة كبيرة في انتعاش السياحة في البلاد.
كما قدم محافظ البحر الأحمر الشكر للاتحاد الإفريقي علي اختيار مدينة الغردقة كمقر لتوزيع جائزة احسن لاعب إفريقي، مؤكدا بأن حفل توزيع الجوائز سيلقي اهتمام عالي المستوي من قبل جميع الجهات بالمحافظة.
وابدي محافظ البحر الأحمر مدي إعجابه بالكرة التذكارية التي حصل عليها من رئيس الكاف أحمد أحمد، قائلا بأنه سيخصص لها مكان مناسب يليق بها داخل مكتبه بالديوان العام.
ووقع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، عقد إقامة حفل توزيع جوائز الكاف بمدينة الغردقة السياحية بالبحر الأحمر، مع رجل الأعمال كامل أبو على، وبحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.
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