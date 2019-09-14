تكريم محمد دياب للعام الثالث عن "أبو جبل" في حفل "القنوات الفضائية"



جوائز المهرجان



وكانت إنجي وجدان مؤخرا قامت بالتعبير عن استياءها الشديد من تصريحات الإعلامية ريهام سعيد ولاهانتها لمرضى السمنة.



وحرصت الفنانة حنان مطاوع على الحضور ويعتبر ذلك الظهور الاول لها بعد ولادتها ابنتها "اماليا"، ويتم تكريمها عن دور عايدة فى مسلسل "لمس اكتاف".



وتزوجت حنان من المخرج المسرحى أمير اليمانى بعد ثلاث فة سبتمبر 2016 بعد قصة حب جمعتهما تكللت بالزواج، وعلقت حنان على أماليا انه اسم مصري قديم(فرعوني) معناه الأميره الصغيره إبنه الملك".



ووصلت الفنانة نيرمين الفقي لحفل مهرجان "القنوات الفضائية" وظهرت بإطلالة جذابة حيث أردت فستانا باللون بالذهبي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ورافعه شعار "انا مهما كبرت صغير" نظرا لحفاظها علي رشاقتها.



"أبو العروسة"



وشاركت مؤخرا فى مسلسل أبو العروسة حيث جسدت من خلاله شخصية" عبير "زوجة الفنان مدحت صالح، والمسلسل مكون من ١٢٠حلقة وينتمى الدراما الطويلة، ودارت أحداثه حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة.



وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، كارولين عزمى، محمود حجازى، أحمد صيام،ميدو عادل، ولاء الشريف، وأخرون، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.



كما حرصت الفنانة إسعاد يونس على الحضور ، وظهرت بإطلالة مميزة باللون الأسود، حصول برنامجها "صاحبة السعادة" علي افضل برنامج خلال الاستفتاء والتصويت.





ويشمل المهرجان على ثلاث جوائز هم جوائز النقاد وجوائز الجمهور وجوائز المهرجان الخاصةوهذه الفاعلية تقوم برعاية وزارة الثقافة بعد اعتماد المهرجان رسميا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعه لوزارة الثقافة، يشهد الحفل تكريم عدد كبير من النجوم والإعلامين.وصلت الفنانة انجي وجدان، لحفل مهرجان "القنوات الفضائية"ظهرت وهى تتألق بالأسود.