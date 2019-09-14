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أغنية ديانا حداد الجديدة باللهجة المصرية تلقى رواجا لدى الجمهور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:59 ص
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أغنية ديانا حداد الجديدة باللهجة المصرية تلقى رواجا لدى الجمهور
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استطاعات أغنية المطربة اللبنانية ديانا حداد الجديدة "جمالو"، في تحقيق نسبة مشاهدات مرتفعة وذلك بعد إطلاقها في  عبر قناة روتانا على اليوتيوب وتطبيق الأغاني deezer، 


وبلغت مشاهدات الاغنية أكثر من 869,012 مشاهدة، فيما تعتبر الأغنية هي عودة ديانا للهجة المصرية من جديد.

 

الأغنية الجديدة من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام ومن إنتاج روتانا.



"أحبك وكذا"


كانت النجمة قد أطلقت منذ أكثر شهرين كليبها "أحبك وكذا"، كلمات الشاعر العراقي فراس الحبيب، وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي وحقق ما يقارب 2.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب.



"سيوف العز"


كما أعادت الفنانة ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ أربعة عقود بعنوان "سيوف العز" كلمات سمو الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن والحان الفنان القدير محمد عبده، والذي كان قد لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.


 

وأعربت ديانا حداد عن فخرها وإعتزازها بالمملكة وشعبها وقيادتها التي صنعت مجداً مختلفاً للسعودية، وأكدت حبها لهذا الوطن العربي الأصيل الذي يرفع الرأس به في جميع أنحاء العالم.

 

وقامت ديانا حداد بعمل مونتاج خاص مصوّر بشكل فيديو للأغنية تم إستخدام بها صور وفيديوهات متنوعة من مدن ومناطق السعودية، وطرحتها من خلال قناتها الرسمية في موقع "اليوتيوب" العالمي، وقدمت بها شكر خاص لفنان العرب محمد عبده.


أغنية "عشيري"


يذكر أن أحدث أعمال ديانا حداد، كانت أغنية "عشيري" وهي باللهجة الخليجية من كلمات وألحان سعيد الدوبى.


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