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زيدان يستدعي جوهرة ريال مدريد لأول مرة أمام ليفانتي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:16 ص
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زيدان يستدعي جوهرة ريال مدريد لأول مرة أمام ليفانتي
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عمر عبدالعزيز
 
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قرر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إستدعاء النجم البرازيلي الشاب رودريجو جوس، لأول مرة، حيث أنه قد يلعب ضد ليفانتي، غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الليجا الإسبانية، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، فإنه سيظهر البرازيلي الشاب رودريجو جوس ظهوره الأول في ملعب سانتياجو بيرنابيو. 

وعلى الأقل سيكون اللاعب على مقاعد البدلاء وسيكون أمامه خيار اللعب لأول مرة بقميص ريال مدريدـ حيث قرر زين الدين زيدان استدعاء النجم البرازيلي لمباراة ليفانتي، لذلك سيعيش المهاجم مباراته الأولى في ملعب ريال مدريد.

وأشارت "ماركا" إلى أنه بسن 18 عاماً، يمكن أن يلعب لاعب سانتوس البرازيلي السابق مع الفريق الأول للنادي الملكي، على الرغم من أن تم تسجيله في فريق الكاستيا وارتداء قميص برقم 27.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد التعافي من إصابته في المستقيم للفخذ الأيمن، فيمكن أن يلعب رودريجو يوم السبت مع فريقين مختلفين، وذلك سواء تحت أوامر زيدان ضد ليفانتي أو تحت أوامر راؤول جوانزاليس مع ريال مدريد كاستيا ضد لانجريو، ومن حيث المبدأ، سيكون الفرنسي زيدان هو من يتمتع بخدمات البرازيلي في البيرنابيو.

وكان رودريجيو قد أصيب في 14 أغسطس الماضي، وعانى من إصابة في المستقيم الفخذي الأيمن. خلال الشهر الماضي كان يعمل بمفرظه، وخلال فترة الراحة، عاد للعمل تحت أوامر زيدان وبهدف واضح، أن يتم إستدعاءه لأول مرة مع ريال مدريد.

وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدت مرحلة الموسم التحضيري، لعب رودريجو تحت قيادة زيدان في أربع مباريات ضد بايرن ميونيخ الألماني، والجار العنيد أتلتيكو مدريد، وتوتنهام الإنجليزي وفناربخشه التركي، وقد سجل اللاعب هدف رائع ضد الفريق الألماني.
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