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توتنهام يعرقل انتقال نجمه الأول لريال مدريد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:06 ص
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توتنهام يعرقل انتقال نجمه الأول لريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن قد عُرِضَ على النجم الدولي الدانماركي، كريستيان ايركسن، متوسط ميدان فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عقد جديد بمميزات كبير، من أجل رفض الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني.

ومن الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يحاول جاهدًا أن يدعم خط وسطه، عن طريق التعاقد مع أحد الثلاثي الكبير، بول بوجبا من مانشستر يونايتد وإيركسن من توتنهام ودوني فان دي بيك من أياكس أمسترادام الهولندي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الجمعة، أنه قدّم نادي توتنهام الإنجليزي عرضاً رائعاً لنجمه كريستيان ايركسن لـ إغرائه لتجديد عقده أخيراً و البقاء في النادي اللندني. توتنهام لايُريد من نجمه كريستيان ايركسن بأن يُغادر النادي حينما ينتهي عقده في يونيو 2020.

وأوضحت التقارير أنه ليس عليهم فقط أن يخسروا أحد نجومهم اللامعين، ولكن سيخسرون ايركسن بالمجان وبلا أموال. لهذا، قدموا عرضاً كبيراً من أجل أن يبقى اللاعب الدانماركي.

وألمحت التقارير أن دانييل ليفي، رئيس النادي اللندني قام بتقديم عرضاً لكي يبقي الدانماركي لاعباً لنادي توتنهام لـ 5 سنوات قادمه، تجعل مُرتبّه الأسبوعي 230 ألف باوند ( 258,538 يورو حالياً ). هذا سيجعل مُرتّبه 12.5 مليون يورو سنوياً.

ومن جهته، فقد نفى اللاعب العديد من الأحاديث حول تجديد عقده مع السبيرز، حيث ان إهتمام ريال مدريد يكبر، بينما مانشستر يونايتد هو الآخر لديه فُرصه ضئيله للتوقيع معه. ولكن هذه المعلومه تتعارض مع ما قاله مدرب نادي توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو يوم الخميس ' هو سعيد ولطالما كان سعيد هُنا '.

ايركسن، اللاعب المُهم لنادي توتنهام، قد كان في دكة البُدلاء في مُباراتين من أول 4 مُباريات لناديه في البريمرليغ هذا الموسم. ولكن، بدأ كـ أساسيّ في ديربي لندن أمام ارسنال و سجّل هدفاً.
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