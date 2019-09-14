"الإنتاج الحربي" تتعاون مع شركة أجنبية لتسويق منتجاتها في أفريقيا

اتجهت مصر في السنوات القليلة الماضية لتطوير كافة أنظمتها التسليحية في قواتها الجوية والبحرية والبحرية وحتي الدفاع الجوي، ولم تتوقف استراتيجية الدولة في تسليح القوات المسلحة فقط بل دفعت بعجلات التصنيع الحربي نحو التطوير والابتكار، وسوقت لمنتجاتها الحربية خلال معرض السلاح الذي أقيم في 2018 والتي بدأت ثماره تتجلي خلال الفترة الحالية، من خلال عقود بيع لعدد من الأسلحة المصرية سواء مقاتلات جوية خرجت من الخدمة أو معدات وأنظمة برية صناعة مصرية لدول صديقة وشقيقه في آسيا وأفريقيا، ووضعت قدمها في سوق التسليح العالمي في فترة قياسية.





وتستعد القوات الجوية الباكستانية، لتوقيع عقد شراء مقاتلات "ميراج " العاملة لدى القوات الجوية المصرية، وهذه الطائرات قد خرجت من الخدمة في القوات الجوية المصرية منذ فترة، لذلك سوف تقوم باكستان بتجديدها قبل إدخالها للخدمة واستمرت المفاوضات بين الجانبين المصري والباكستاني على مدار العامين الماضيين.





وعقد البيع يدور حول تزويد مصر لباكستان لعدد من مقاتلات الميراج المقاتلة حتى تعدم باكستان أسطولها الجوي بمقاتلات جوية معدلة ببرنامج تطوير مصري يشمل تزويدها برادار جديد، وأنظمة تحذير ضد الصواريح، وحواضن استطلاع، وقدرات للقذف الجوي الليلي.





وقامت القوات الجوية المصرية بإحالة ماتبقى من أسطولها الجوي من مقاتلات "ميراج " للتقاعد، وذلك ضمن خطة الإحلال والتطوير لسلاح الطيران المصري، والتي تضمنت أيضًا إحالة مقاتلات "اف -7" و"ميج -21 " للتقاعد، بالتزامن مع عقود التسليح الجديدة التي تضمنت مقاتلات الرافال الفرنسية وعدد من الطائرات المقاتلة الأخري الروسية.





في السياق ذاته قامت وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع شركات أجنبية لبدء تسويق منتجات الوزارة العسكرية والمدنية في دولتي الجزائر وبنين، وفتح أسواق لها في المنطقة المحيطة ودول أفريقيا، والتأكيد على إهتمام وزارة الإنتاج الحربي بفتح مجالات تعاون وأسواق بالدول العربية والأفريقية لتسويق منتجاتها وتبادل الخبرات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية مع هذه الدول.





وستبدء الشركة المسئولة عن تسويق المنتجات العسكرية لمصر في تسويق العربات المدرعة ST-500 وST-100 وكذلك محطات تحلية ومعالجة المياه وغيرها من المنتجات.





يذكر أن مصر تتباحث مع دولة الامارات الشقيقة لتصدير ألف مدرعة حربية مصرية الصنع من طراز ST-100 والتي لاقت استحسانًا وقبولًا كبيرا من المختصين، وهناك مطالب دولية للحصول عليها، وتلقى مصنع 200 الحربي التابع لوزارة الانتاج الحربي طلبًا لتنفيذ اختبار عملي للمدرعة في صحراء أبوظبى تمهيدًا لتوقيع عقد نهائي لتصديرها إلى الإمارات خلال أغسطس المقبل كما يستعد المصنع فى الفترة الحالية لمعرض "إيدكس 2020"، ومن المقرر تصنيع منتجات جديدة سيتم عرضها والإعلان عنها فى وقت لاحق.



