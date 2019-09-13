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الكشف عن كواليس جديدة في فيلم راموس الوثائقي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:27 م
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الكشف عن كواليس جديدة في فيلم راموس الوثائقي
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن كواليس جديدة من فيلم سيرجيو راموس الوثائقي، حيث ظهر خلال الفيلم الوثائقي جزء مفصل خاص بليلة إقصاء ريال مدريد ضد أياكس أمستردام الهولندي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، ففي الفصل الثامن والأخير من فيلم 'من قلب سيرجيو راموس'، الفيلم الوثائقي عن كابتن ريال مدريد التي أنتجته شركة 'أمازون'، وتظهر فيه المشاهد المسجلة في يوم إقصاء ريال مدريد على يد أياكس.

وتلقى راموس الكرت الأصفر في مباراة الذهاب، وعُوقب ليغيب عن مباراة الإياب، في البيرنابيو، وهو يوم أسود لم يكن القائد يتوقعه بوجود كاميرات 'أمازون' في مقاعده الخاصة.

تبدأ القصة في منزل سيرجيو راموس وبيلار روبيو، حيث يتم رؤيتهم وهم يستقلون السيارة مع أطفالهم. يسأل أحد أطفاله: "إلى أين ذاهبون؟"، يرد راموس على هذا الصغير: "إلى بطولة لكرة القدم".

في الطريق إلى البيرنابيو بالسيارة، أخبره صديقه داني كونتونينتي: "أعتقد أنك ستكون بطلاً لأوروبا لخمس مرات". أجابه راموس: "مرة أخرى. أنها مهمة مرة أخرى".

لكن ذلك اليوم، لم يكن على ما يرام. دخل راموس إلى الملعب قائلاً: "علينا التسجيل بأي شكل من الأشكال، علينا تسجيل هدفاً"، لكن أياكس هو الذي يتقدم. ملامح وجه القائد تتغير. مع نتيجة 2-0 لم يستطع إخفاء غضبه. يقول راموس: "تباً، هذا أمر عجيب. وكذلك تعبير زوجته مُتحير.

بعد إصابة صديقة لوكاس فاسكويز، أصيب فينيسيوس جونيور أيضاً وقال راموس وهو مكتظاً: "تباً لقد أصيب هو أيضاً".

على الرغم من أن القصة تستمر والمباراة لم تنتهي بعد، فإن التسجيل يتوقف بعد أن أصبحت النتيجة 3-0. في ذلك الوقت، يترك راموس كرسيه في المدرجات ويتجه نحو غرفة الملابس وللمنطقة القريبة من عشب الملعب، حيث عاش هناك حتى نهاية المباراة.
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