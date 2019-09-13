قائد الأهلي السابق ينضم لقناة الزمالك

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تترقب جماهير نادي الزمالك في كل مكان موعد إنطلاقة قناة النادي من أجل متابعة أخر أخبار الفارس الأبيض من خلالها لحظة بلحظة مثلما يحدث على الجانب الآخر في الغريم التقليدي النادي الأهلي وقناته التي تتواجد دائماً في تدريبات الفريق.



وأعلن الكابتن مصطفى يونس قائد النادي الأهلي السابق خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت عن انضمامه إلى مقدمي قناة الزمالك والتي سيكون موعد إنطلاقها في أكتوبر المقبل لتقديم برنامج يحمل اسم "الرأي الأخر" عبر القناة.



وقال كابتن الأهلي الأسبق خلال تصريحات خاصة عبر موقع "يلا كورة" أن برنامجه المنتظر والذي يطلق عليه اسم "الرأي الأخر" سيقدمه عبر شاشة الزمالك وسيتناول خلاله كل ما يخص كرة القدم المصرية.



وذكر مصطفى يونس في تصريخاته أن الهدف من برنامج الرأي الأخر المنتظر تقديمه مع إنطلاق القناة هو بمثابة نبذ التعصب وأنه لن يسمح بأي إساءة أو إهانة بخصوص النادي الأهلي ناديه الذي قضى في صفوفه فترة طويلة.



وانتقل مصطفى يونس للحديث عن قناة الأهلي مؤكداً أنه لا يوجد اهتمام به وأن مسؤولي الأحمر قد تعاقدوا مع الظهير الأيمن السابق في الفريق إسلام الشاطر رغم أنه ليس من أبناء القلعة الحمراء وقضى فترة قصيرة مع النادي.



ووجه مصطفى يونس تساؤل مستنكراً خلاله عدم تعاقد قناة النادي الأهلي مع الكابتن مصطفى عبده والذي يعد من أبناء النادي وأهم عناصره في السابق.



- من هو مصطفى يونس:

مثل مصطفى يونس صفوف النادي الأهلي قرابة 12 عاماً حيث استطاع خلالها أن يساهم في حصول الفريق الأهلاوي على 11 بطولة منها 7 بطولات من الدوري المصري وكأس مصر ثلاث مرات، بالإضافة إلى بطولة أفريقيا للأندية.



يعد مصطفى يونس أحد أفضل وأبرز مدافعي الكرة المصرية والأفريقية حتى أنه أطلق عليه "بيكنباور" نظراً لطريقة لعبه ومساهماته مع منتخب مصر والنادي الأهلي واعتزل كرة القدم عام 1985.



- قناة الزمالك:

تترقب الجماهير الزمالكاوية في كل مكان موعد إنطلاق قناة الزمالك عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل الاستمتاع بمتابعة كل ما هو جديد داخل القلعة البيضاء ومتابعة أخبار فريق كرة القدم وأيضاً فريق كرة اليد صاحب الإنجازات والبطولات مع نجمه أحمد الأحمر أفضل لاعبي اليد في مصر وأفريقيا.



تردد قناة الزمالك عبر القمر الصناعي نايل سات: تردد 11449، باستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، ومعامل التصحيح 5/6.



تردد قناة الزمالك عبر القمر الصناعي عرب سات: تردد 12092، باستقطاب عمودي، وبمعدل ترميز 27500، ومعامل التصحيح 3/4.



ويتوقع أن تضم قناة الزمالك مجموعة من أبرز نجوم الأبيض والذين سبق لهم العمل في الوسط الإعلامي الرياضي وبالتالي ستنال القناة zamalek TV نسبة مشاهدة عالية.



وعلى صعيد آخر تنتظر جماهير الكرة المصرية مواجهة قمة من العيار الثقيل بين الأهلي بطل الدوري موسم 2018/19 والزمالك بطل كأس مصر حيث يجتمع الطرفين على استاد الثاهرة الدولي يوم 20 سبتمبر في كأس السوبر المصري.