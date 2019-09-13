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غدًا..سحر نصر توقع اتفاق مع الوكالة الأمريكية للتنمية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:28 م
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غدًا..سحر نصر توقع اتفاق مع الوكالة الأمريكية للتنمية
وزيرة الاستثمار سحر نصر
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أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أنها بصدد توقيع اتفاقية هامة غدًا مع الوكالة الأمريكية للتنمية، والتى تاتى ضمن العديد من البرتكولات الموقعة بين الجانبين.

 

ومن المقرر أن تقوم الوزيرة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتوقيع الاتفاقية اتفاقيتين شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.

 

وكالة الأمريكية للتنمية تدعم مركز التميز للمياه

 

وكان مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية في تقديم خدماته بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID، من خلال التعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي والجامعة الأمريكية.

 

ويُعد إنشاء هذا المركز الجديد جزءًا من الالتزام الممتد من جانب الولايات المتحدة لدعم أولويات الحكومة المصرية، بما في ذلك قطاعات المياه والرعاية الصحية والتنمية الزراعية.

 

كما يعتبر مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، نقطة الالتقاء بين الباحثين المصريين والأمريكيين ومؤسسات القطاع الخاص، لإيجاد الحلول العملية للتحديات التي تواجهها مصر فيما يتعلق بمصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي والري.

 

ومن المقرر أن يصمم المركز دورات وشهادات علمية جديدة للجامعات المصرية فضلًا عن تقديم المنح الدراسية للمصريين ممن يسعون للدراسة في المجالات المتعلقة بقضايا المياه.

 

وصرحت شيري كارلين مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، قائلة: "تفخر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم مركز التميز الذي سيستفيد منه جيل من الطلاب المصريين ممن سيصبحون قادرين على تطبيق مهارات التفكير النقدي والمعارف في أبحاثهم وعملهم في المجالات المتعلقة بالمياه".

 

وأضافت مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر،: "سيتم تجهيز هؤلاء الطلاب للتوصل إلى الحلول التطبيقية لتحديات المياه المستقبلية في مصر".

 

وهذا المركز الجديد هو جزء من المشروع الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومدته 5 سنوات، ويبلغ إجمالي قيمته نحو 90 مليون دولار، والذي يضم أيضًا مركز التميز للزراعة بجامعة القاهرة بالشراكة مع جامعة كورنيل، ومركز التميز للطاقة بجامعة عين شمس بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

 

وتركز تلك المراكز الثلاثة على المجالات التي حددتها رؤية مصر 2030 ضمن أولوياتها والتي من شأنها أن تقود البحوث والابتكارات في القطاعات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.

 

ويعتبر دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمركز التميز للمياه جزءا من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.

 

 

 

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