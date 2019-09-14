قرار عاجل في واقعة التعدي على "بائعة التين".. تعرف على ما فاتك الجمعة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، على مدار اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، عدد من الأحداث الهامة.





مسجد أبو عبيدة بن الجراح

في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي، افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مسجد أبو عبيده بن الجراح بقرية ميت بشار التابعة لرئاسة مركز منيا القمح والمقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة قدرها 6 مليون جنيه على مساحة 1100 متر وبه مصلى للسيدات.





حادث مروع

أصيب 10 أشخاص بسحجات وكدمات في حادث انقلاب سيارة مكروباص، وذلك بالطريق العام "بلبيس - الزقازيق" أمام قرية مييت ربيعة، وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس العام، حيث تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرورؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإنقلاب سيارة مكروباص، طريق" بلبيس-الزقازيق" أمام قرية ميت ربيعة، فيما أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وسحجاتوتم نقلهم لمستشفي بلبيس العام، وتبين أن الحادث نتيجة إختلال عجلة القيادة، وتم تحرير محضر بالواقعة.





حريق بمعرض رنين للأجهزة الكهربائية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة علي حريق بمعرض رنين للأجهزة الكهربائية، بمدينة الزقازيق، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بإختناق تم إسعاف 3 منهم في مكان الحريق ونقل 2 منهم للمستشفي وحالتهما جيدة، حيث تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرورؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمعرض "رنين" للأجهزة الكهربائية، بشارع طلبة عويضة، دائرة قسم ثاني الزقازيق، وقامت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية بالشرقية، بالدفع ب3سيارات إطفاء، وتم السيطرة علي الحريق، وتبين أنه نشب بجهاز تكيف بالطابق الأرضي بالمعرض، وغمتد إلي بعض الأدوات المصنعة من البلاستيك، وتم محاصرة النيران قبل إمتدادها إلي باقي أنحاء المعرض.





تجار السحر والجمال

ألقى ضباط قسم ثاني العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، القبض علي 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال بحوزتهم 5 كيلو بانجو وبندقية، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، حيث تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمر رؤوف، مدير مباحثالشرقية، يفيد قيام ضباط مباحث قسم ثاني العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، ومعاونه النقيب محمد أشرف، برئاسة العميد مصطفي عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع العاشر من رمضان، من ضبط" محمود س س" 26 سنة عاطل مقيمالتل الكبير و" شحاتة ال ال ت " 41 سنة عاطل مقيم التل الكبير، و"منصور م ع ع " 27 سنة عاطل ومقيم التل الكبير، بحوزتهم بندقية خرطوش و4 طلقاتوعدد من لفافات مخدر البانجو تزن حوالي 5 كيلو بانجو، قبل ترويجها بمنطقة السحروالجمال، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم7340 جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان لسنة 2019.





تعدي موظف على بائعة التين

في أول رد فعل على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، والذي يظهر سيدة تشكو من قيام موظف بمجلس مدسنة أبو كبير بالتعدي عليها ورش المياه على وجهها وما تبيعه من تين شوكي، وذلك بسبب عدم دفعا 3 جنيهات، قرر الدكتور ممدوح غراب، فتح تحقيق عاجل في الواقعة، حيث كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا مقطع فيديو للسيدة بائعة التين الشوكي، وتُدعى "فايزة عبدالسلام، 50 سنة، والتي أوضحت خلاله تعرضها للتعدي وما حدث لها من إهانة بسبب 3 جنيهات.



