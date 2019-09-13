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البورصة الأمريكية تغلق على تراجع جماعي .. وسهم "ابل" يواصل خسائرة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:58 م
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البورصة الأمريكية تغلق على تراجع جماعي .. وسهم ابل يواصل خسائرة
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وكالات
 
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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 على انخفاض طفيف، اليوم الجمعة، لكن على مسافة أقل من 1% من أعلى مستوى له على الإطلاق، مع تضرره من هبوط في أسهم أبل ألقى بظلاله على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

 

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 37.07 نقطة، أو 0.14%، إلى 27219.52 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.18 نقطة، أو 0.07%، ليغلق عند 3007.39 نقطة.

 

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 17.75 نقطة، أو 0.22%، إلى 8176.71 نقطة.

 

أسهم ابل تتراجع بعد الأعلان عن ايفون 11 :

وتراجع سهم " ابل"  بعد كشف الشركة عن هاتفها الجديد ايفون 11 بنسبة 1.94% مع نهاية تعاملات اليوم خاسرًا نحو 4.33 دولار ليصل إلى 218 دولار للسهم.

وتعد تلك ثلني جلسة على التوالي يوصل فيه السهم تراجعاتة.

أزاحت أبل  الستار عن هواتفها iphone 11  وiphone 11 pro و iphone 11 pro max، ودعمت الشركة هواتفها الثلاثة بمزايا جديدة وتصميم مختلف بعض الشىء، والذى نال إعجاب البعض وسخرية الأخرين، كما أنها اعلنت عن خدمتها التلفزيونية والتي ستنافس بها شركة نتفليكس وديزني.

 

مؤشرات البورصة الأمريكية في أسبوع :

وتنهي المؤشرات الثلاثة للبورصة الأمريكية الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز % وستاندرد آند بورز 0.95 % وناسداك 0.91 %.

أنحسار التوترات التجارية :

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت تأجيل فرض الرسوم الجمركية على السلع الصينية والتى كانت من المفترض أن تبداء تطبيقها من شهر سبتمبر.

 

ورحبت الصين، بقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تأجيل زيادة رسوم التعريفات الجمركية من أول أكتوبر إلى منتصف الشهر نفسه.

 

 

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج، إن بلاده ترحب بالقرار الأمريكى، وتأمل فى أن يتحرك الجانبان فى نفس الاتجاه للإعداد للجولة القادمة من المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية رفيعة المستوى المقررة الشهر المقبل، واصفا القرار بأنه "بادرة حسن نية" من الولايات المتحدة.

 

يذكر أن ترامب، كان قد أرجأ بدء العمل بزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أنه اتخذ القرار كدليل على حسن النية قبل استئناف البلدين مفاوضاتهما فى أوائل الشهر المقبل.


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