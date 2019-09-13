لاعب سابق بأتليتكو مدريد.. من هو "حمادة الفيل" صانع ألعاب الأهلي الذي تعرض لأعنف الإصابات؟

تعرض حمادة الفيل صانع ألعاب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001، لإصابة قوية بكسر مضاعف في منتصف ساق القدم اليمني، وذلك خلال مشاركته في مباراة فريقه اليوم الجمعة أمام الإنتاج الحربي ببطولة الجمهورية والتي انتهت بفوز المارد الأحمر 1/0، وسيخضع اللاعب لعمليه جراحية في قدمه.





ولم يستطيع حمادة الفيل استكمال مباراة الإنتاج الحربي حيث خرج على إثرها من الملعب محمولاً على النقالة، وتوجهت به سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، ليشارك محمد سلامة بدلاً منه.

من هو حمادة الفيل صانع ألعاب الأهلي؟





حمادة الفيل بدأ مسيرته الكروية ضمن أكاديمية أتليتكو مدريد بالقاهرة، وبعد تألقه اللافت للأنظار، انضم لمنتخب مصر مواليد عام 2000 وقدم معه مستويات رائعة وعروضًا قوية نال به إشادة جميع خبراء اللعبة في مصر.





ولم يفوت النادي الأهلي الفرصة لضم لاعب موهوب مثل "حمادة الفيل" لصفوفه ، حيث نجح مسئولي القلعة الحمراء في التعاقد معه في يناير عام 2017 وكان عمره وقتها 16 عامًا فقط، وبعد انضمامه لصفوف الأهلي نجح في إثبات نفسه سريعًا وحجز مكانًا اساسيًا في تشكيلة فريق الناشئين بالنادي مواليد 2001 والذي يقوده فنيًا أحمد سراج، وحقق معه نتائج جيدة وسجل العديد من الأهداف خلال مباريات الفريق الأحمر.









ويمتلك حمادة الفيل قدرات هجومية وتهديفية رائعة، حيث سجل العديد من الأهداف الحاسمة خلال مشواره مع فريق الناشئين بالنادي الأهلي، ويعتبر من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها أحمد سراج المدير الفني للفريق.





طبيعة وحجم إصابة حمادة الفيل؟





كشف الدكتور محمد إمام طبيب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها حمادة الفيل، حيث أكد أنه تعرض لكسر مضاعف في منتصف ساق القدم اليمني بعظمتي القضبة والشظية، مؤكدًا أنه سيجري عملية جراحية عاجلة يتم من خلالها تركيب مسمار نخاجي تشابكي من أجل تثبيت العظام.









وأكد طبيب الأهلي أن إصابة الفيل هي الأقل خطورة من نوعية هذه الإصابة القوية في القدم، وأنه لن يكون في حاجة لتركيب شرائح ومسامير معدنية، بل سيكتفي بالمسمار النخاعي الذي سيتم تثبته في القدم والذي يعد هو الأفضل في علاج إصابات الملاعب، كما أنه لن يضع قدمه في الجبس بل سيكتفي بوضعها في جبيرة.





وأوضح طبيب فريق ٢٠٠١ إلى أن مدة غياب اللاعب سوف تتحدد بعد الانتهاء من العملية، وفقاً للآشعة والفحوصات التي سيخضع لها.



