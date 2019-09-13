رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم : سعداء بإقامة حفل توزيع جوائز الكاف بالغردقة

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قال أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، استضافة مدينة الغردقة، يعد حدث فريد من نوعه مشيرًا جاء ذلك عقب العديد من الزيارات لتلك المدينة.



وأضاف رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، نحن نطمح أن يكون الإحتفال هذا العام من أفضل الاحتفالات، مؤكدا لما لوحظ من جميع القيادات بالمحافظة من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وكمال أبو على رئيس مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحى.



جدير بالذكر تلقي اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، كرة قدم الامم الأفريقية من احمد احمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " وذلك علي هامش حفل توقيع عقود استضافة الغردقة لتوزيع جوائز احسن لاعب إفريقي.



ويأتي ذلك في إطار المجهودات التي يبذلها محافظ البحر الأحمر في العديد من المجالات والمناسبات والبطولات الرياضية المختلفة علي ارض الغردقة الساحرة.



ومن جانبه ابدي محافظ البحر الأحمر مدي إعجابه بهذه الكرة التذكارية التي تلقاها من رئيس الكاف، قائلا بأنه سيخصص لها مكان مناسب يليق بها داخل مكتبه بالديوان العام.



ورحب محافظ البحر الأحمر برئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم علي مجيئه الي البحر الأحمر واقامته بمدينة الغردقة، كما قدم له الشكر علي اختيار مدينة الغردقة كمقر لتوزيع جائزة احسن لاعب إفريقي، مؤكدا بأن حفل توزيع الجوائز سيلقي اهتمام عالي المستوي من قبل جميع الجهات بالمحافظة.



مدينة الغردقة تشهد توقيع عقد إقامة حفل توزيع جوائز الكاف



ووقع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، عقد إقامة حفل توزيع جوائز الكاف بمدينة الغردقة السياحية بالبحر الأحمر، مع رجل الأعمال كامل أبو على، وبحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.



وذلك بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الكرة المصري، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعدد من المشاهير.



ووصل كل من رئيس الاتحاد الإفريقى ورجل الأعمال كامل أبو على، مستضيف حفل توزيع جوائز الكاف، إلى مدينة الغردقة لتوقيع عقد استضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية فى إفريقيا، والذى يحضر كبار ومشاهير ونجوم كرة القدم من الجيل الحالى وكوكبة من أساطير كرة القدم الأفريقية.



وعقب مراسم توقيع العقد حفل توزيع جوائز الكاف إقامة حفلا فنيا ضم عددا من الفقرات والبنود والترتيبات التى تم الإتفاق على جزء كبير منها والتى ستكون مبهرة للجميع فى القارة الأفريقية وجميع المشاهدين للحفل حول العالم، كما سيكون هناك مفاجآت سارة وبرامج خاصة لجميع الحضور والمشاهدين للحدث العالمى.



استعدت مدينة الغردقة بشكل خاصة لهذا الحدث العالمى ليخرج بصورة مشرفه لجميع الحاضرين والمشاهدين، وهو نفس الأمر الذى يجهز له القائمون على منطقة سهل حشيش بالغردقة والتى سيقام عليها الحدث الرياضى العالمى.



ومن جانبه أكد رجل الأعمال كامل أبو على، أن الحفل سيقام في الأسبوع الأول من يناير 2020، بمنطقة سهل حشيش، جنوب الغردقة، وسيحضره 350 شخصية رياضية أفريقية، وشخصيات عامة، وشخصيات عالمية وأفريقية وعربية، وسيشاهده أكثر من مليار شخص حول العالم، عبر وسائل الإعلام.



وأضاف أبو علي، أن الحفل سيكون ترويجًا عالميًا للسياحة فى مصر بشكل عام والغردقة بشكل خاص، مضيفا أنه سيكون حفلا اسطوريًا، تفتخر به مصر أمام العالم كما افتخرت من قبل بتنظيم بطولة كأس الأمم الافريقية.



وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اختيار مدينة "الغردقة" لاستضافة حفل الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل فى القارة لعام 2019.



وكانت الزيارة الأخيرة لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، والوفد المرافق له لمدينة الغردقة تناولت الحديث عن مناقشة الاتحاد خلال المجلس التنفيذى له استضافة الغردقة للحفل.



وتعد منطقة سهل حشيش المقرر أقامة حفل توزيع جوائز الكاف بها، تتميز بشواطئها الخلابة والمميزة ويقصدها سياح من كل دول العالم من العاشقين للهدوء والاستجمام والاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر.



حيث تبعد منطقة سهل حشيش قرابة 20 كيلو مترا عن مدينة الغردقة، ولا يتخطى عدد الفنادق فى المنطقة الـ 15 فندقا، حيث يصفها الكثيرون بأنها قطعة من أوروبا لكثرة الخضرة والنظافة وجمالها وطراز مبانى الفنادق بها.



حيث تمتلك منطقة سهل حشيش كورنيش يتخطى الـ 5 كيلو مترات مجهز لمحبى الرياضات المختلفة "المشى والجرى وقائدى الدرجات"، ويمكن من خلاله مشاهدة شواطئ الفنادق المطلة على البحر.