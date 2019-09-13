في ليلة الدخلة.. هروب عروسة من الكوافير ببني سويف

Advertisements

اختفت عروس في بني سويف، قبل إتمام زواجها بساعات قليلة، لرفضها إتمام الزواج، حيث غاردت الكوافير بمفردها، ومن تلقاء نفسها ولم تعد إليه أو إلى منزل أسرتها، وتحرر محضر بالتغيب، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة والنشر عن الغائبة بأوصافها.



بلاغ الاختفاء



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا، يفيد بتلقي بلاغا من "ع. ع. س" 57 عاما، فلاح، بتغيب ابنته "ش" 18 عاما، بدون عمل، عن المنزل، قبل إتمام زواجها، وأدلى باوصافها.



هربت من الكوافير



وتبين من التحريات الأولية، أن المتغيبة توجهت للكوافير استعدادًا لحفل عُرسها، إلا أنها تركته من تلقاء نفسها ولم تعد إليه او إلى المنزل، وذلك لعدم رغبتها في أتمام الزواج.



والد العروسة



وبإستدعاء والد الفتاة "المُبلغ" أقر بصحة ما جاء بالتحريات، وأدلى بإوصافها، وأنها لا توجد بها علامات مميزة، ولم يتهم أحد، ونفي وجود شبهه جنائية.



اوصاف العروسة



تحرر محضر بالواقعة، والنشر عن الغائبة بأوصافها، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وطلب مدير النيابة تحريات المباحث الجنائية، حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



وفي سياق منفصل، لقيت ربة منزل مصرعها، بعد قيام زوجها بالاعتداء عليها بالضرب بقرية هليه التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف بعد اتهامه لها بالإهمال في تربية نجلهما.



جثة الزوجة



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى ببا المركزي بوصول جثة هامدة لربة منزل وتدعى "صباح. س.ع" 42 عاما، ومقيمة بقرية هليه دائرة المركز، وبها أثار إعتداء بالضرب وكدمات.



تحريات المباحث



وتبين من التحريات الأولية التى قادها ضباط مباحث مركز شرطة ببا قيام زوج المتوفاة ويدعى "طه. أ. ح" 42 عاما فلاح، مقيم قريه هليه، بالاعتداء عليها بالضرب حتى سقطت مغشيا عليها وفارقت الحياة، بعد اتهامه لها بالإهمال في تربية نجلهما.



اعتراف الزوج



وبسؤال "أم هاشم. أ.ح" ربة منزل، شقيقة زوج المتوفاة، و"أسماء. ع. ع" 28 عام، ربة منزل، أحد جيران المتوفاة، ومقيمتان بقرية هليه، أن زوجها قام بالتعدي عليها بالضرب، مما أدى لتعرضها لحالة إغماء، ونقلت على إثر ذلك للمستشفى، وتوفيت فور وصولها، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بارتكابه الواقعة، وأنه تعدى عليها بالضرب بيده قاصدًا تأديبها لإهمالها في تربية نجلهما الأصغر يوسف عام ونصف.



الكشف الطبي



وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفاة، أفاد بوجود كدمة أسفل العين اليمنى وخدوش بالجانب الأيسر من الرقبة، ولا يستطيع الجزم بسبب الوفاة.



الجثة بالمشرحة



تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5251 إداري مركز شرطة ببا.



