إسعاد يونس تطل بالأسود خلال تكريمها في مهرجان "القنوات الفضائية" (صور)

ظهرت الفنانة إسعاد يونس، بإطلالة مميزة بالأسود في حفل توزيع جوائز مهرجان "القنوات الفضائية" لحصول برنامجها "صاحبة السعادة" علي أفضل برنامج خلال الاستفتاء والتصويت.





يقام الآن مهرجان القنوات الفضائية فى دورته العاشرة، وذلك بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، والمهرجان برعاية شبكة قنوات النهار، ودائما تحرص إدارة المهرجان على أن يكون التكريم بناء على رأى الجمهور عن طريق التصويت الإلكترونى والثانى عن طريق نقد الأعمال المقدمة على يد أفضل النقاد.





ويشمل المهرجان على ثلاث جوائز هم جوائز النقاد وجوائز الجمهور وجوائز المهرجان الخاصةوهذه الفاعلية تقوم برعاية وزارة الثقافة بعد اعتماد المهرجان رسميا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعه لوزارة الثقافة، يشهد الحفل تكريم عدد كبير من النجوم والإعلامين، ومن ضمن هؤلاء المكرمين الفنان سيد رجب ،دنيا سمير غانم، إياد نصار، محمد دياب، ومحمد الشرنوبى واحمد رزق والفنانة اسعاد يونس واحمد عبد العزيز وخالد جلال وياسمين أمير وانجى المقدم وادوارد وماجد المصرى ومصمم الأزياء هانى البحيري والروائي عصام يوسف والإعلامى عمرو الليثى.





ويتم تكريم المطربة أنغام، كأفضل مطربة عربية لعام 2019، ذلك بعد نجاح ألبوم "حالة خاصة"، الذي طرح في شهر فبراير الماضي، كما يتم تكريم زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم كأفضل موزع موسيقى في الوطن العربي لعام 2019،وتعاون أحمد إبراهيم مع كبار مطربين مصر والوطن العربي في الفترة الأخيرة على رأسهم أنغام وشيرين عبدالوهاب وإليسا والكينج محمد منير وهيثم شاكر ومحمد الشرنوبي ومصطفى قمر وآخرهم أصالة،كما يكرم الإعلامية والمذيعة إنجى على، كأفضل مذيعة راديو لعام 2019،ومن المقرر أن يتم تكريم برنامجها "أسرار النجوم" كأفضل برنامج راديو لعام 2019.





يذكر أن من أهم الفنانين الذين حلوا ضيوفا على برنامج أسرار النجوم روجينا ودينا الشربينى والمخرج مروان حامد والمخرج محمد سامى وريهام عبدالغفار وأحمد السقا وأحمد السعدنى وحنان مطاوع وأخرون،ويكرم الفنانة حنان مطاوع كأفضل ممثلة لعام 2019 عن دور عايدة فى مسلسل "لمس أكتاف "،كما يكرم ريهام عبد الغفور كأفضل ممثله عن دورها فى مسلسل "زى الشمس".





تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها “صاحبة السعادة” المطرب هيثم شاكر، وتذاع الحلقة يوم الأثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر على قناة dmc الفضائية.





وانفرد "الفجر الفني"، بمجموعة صور للمطرب مع الإعلامية إسعاد يونس، من داخل كواليس البرنامج، وظهر الفنان في إحدى الصور وهو يقبل يد "يونس"، بالإضافة إلى الفقرة الغنائية بالحلقة.





ومن المقرر أن يكشف الفنان هيثم شاكر، عن تفاصيل جديدة عن سبب غيابه عن الساحة الغنائية لمدة أستمرت لخمس سنوات، والذي اكد من قبل على أن مرض خبيث كان السبب الرئيسي في هذا الغياب.





مرض خبيث سبب غيابه





وفي رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك قال شاكر: " نزل ألبومي الجديد "معرفة قديمة".. الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جدًا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم.. شكرًا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكرًا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم.. عارف أن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلًا غصب عني اي تأخير.. 5 سنين عن آخر ألبوم لي كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله".





وأردف "شاكر" قائلًا: " كان اختبارا لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد. إن شا جدير بالذكر، أن هيثم شاكر أطلق أحدث ألبوماته الفنية بعنوان "معرفة قديمة"، الأسبوع الماضي.





والجدير بالذكر أن الألبوم يضم 14 أغنية، وهي، ماتوصينيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة.





وهذا الألبوم من تأليف بعض من النجوم الذين تعاون معهم هيثم شاكر،وهم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبدالله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي.





وايضا من ألحان لفيف عددُا من الملحنين وهم عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.





وأعلن" شاكر" موضحًا عن تفاصيل اخر البوم له حبث قال: "5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه كان سبب في التأخر عن الانتهاء من الالبوم الجديد.. ان شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. بشكركم جميعًا.. الحمد لله".