السعودية على موعد لإجراء مناقشات مع أمريكا حول إنشاء مفاعلات نووية

أعلن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم الجمعة، إنه سيجتمع مع وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين القادم.

ومن المرجح أن يناقشا الوزرين في اجتماعتهم المرتقبة خطط المملكة لبناء مفاعلات نووية.

وتولى الأمير عبد العزيز منصب وزير الطاقة يوم الأحد الماضي خلفا لخالد لوزير الطاقة السابق خالد الفالح، الذي تم اعفائة من منصبة.

ولم يذكر بيري أين سيجتمع مع نظيره السعودي، لكن وزير الطاقة الأمريكي من المنتظر أن يحضر اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الأسبوع القادم.

وقال بيري أيضا إن إدارة ترامب تريد من السعودية أن توافق على معايير عدم الانتشار النووي، فيما يعرف بإتفاق (123)، قبل التوصل إلى أي إتفاقية.

وزير الطاقة السعودي الجديد يعد بالمحافظة على مستويات إنتاج النفط :

ووعد وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان، بمواصلة السعودية المحافظة على مستويات إنتاجها أقل من 10 برميل يوميًا ضمن اتفاق خفض الأنتاج الذي تم تجديدة حتى 2020.

وجائت تصريحات الوزير على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة اتفاق خفض الأنتاج بين اوبك وروسيا.

وأكد الوزير، على أن السعودية ستواصل جهوها لمنع تحقيق أسعار النفط مزيد من الخسائر.

ووصفت تقارير صحفية اليوم الأمير بن عبد العزيز بأنة صقر النفط السعودي الجديد، ويتمتع بدبلوماسية ناعمة، في إشارة إلى قدرة أحتواء الخلافات بين الدول المصرة للنفط.

وفي أول تواصل له مع وسائل الإعلام هذا الأسبوع، مزح الأمير بشأن كونه شخصا صريحا للغاية يتمتع بحس دعابة شديد التلقائية، لكنه تجنب الكشف عن توقعاته بشأن سياسة أوبك المستقبلية أو تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران الخصم اللدود للرياض.

وقال الأمير ”ما نسمعه اليوم هو شيء وما قد يحدث في الواقع هو شيء آخر“.

وأضاف ”لا أريد الخوض في تفاصيل من الناحية السياسية، فبصفتي رئيسا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة يجب أن أتخذ موقفا محايدا يُمثل الجميع“.