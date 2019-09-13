مصرع طفلة سقطت من أعلى منزلها في أبوتشت بقنا



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع حبيبة.ح.أ، 6 أعوام بقرية الكرنك في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، إثر سقوطها من أعلى منزلها، أدى الى لفظ أنفاسها الأخيرة على الفور.



انزلاق اثناء اللعب:



وأوضحت تحريات المباحث، أن السبب وراء الوقاعة هو لعب الطفلة أعلى منزلها، مما أدى الى انزلاق قدميها، من أعلى المنزل، أدى الى سقوطها على رأسها ولفظ أنفاسها الأخيرة، وتم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



زيارات ميدانية لمحافظ قنا:



وفي سياق أخر شهدت محافظة قنا، اليوم الجمعة، زيارة تفقدية من محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، الى مدينة قنا الجديدة، مشيرًا الى أنه يتم كافة أوجه الدعم لساكني مدينة قنا الجديدة، من أجل توفير كافة الخدمات، من مركز الشرطة والحماية المدنية ومكتب البريد والسوق التجاري والأعمال الانشائية بالكنيسة، وذلك لتشجيع المواطنين على الانتقال والاقامة بالمدينة.



مستشفى قنا الجديدة:



وأشار محافظ قنا، الى أنه تابع الأعمال الإنشائية التي تجرى بمبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة، موضحا أن المبنى مقام على مساحة 10 الاف متر مربع ويتكون من 7 طوابق بالإضافة إلى البدروم بطاقة استيعابية 175 سرير بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 153 مليون جنيه.



حمامات سباحة وملاعب:



كما تفقد الأعمال الإنشائية بمركز الشباب المقام على مساحة حوالى 15 فدان ويشمل ( مبنى إدارى، مطعم، كافيتريا، حمام سباحة، حمام غطس، حمام سباحة أوليمبى، حمام سباحة للأطفال، مبنى لتغيير الملابس، ملعب كرة قدم قانونى، ملعب كرة قدم خماسى وآخر ثلاثى، 2 ملعب تنس، مدرجات لحمام السباحة والملاعب، مسجد ) بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 90 مليون جنيه.



مول تجاري ومجمع خدمات:



فيما تفقد محافظ قنا مجمع الخدمات بمدينة قنا الجديدة، والذي يشمل (مول تجاري – مسجد – صالة وصول- مبني اداري – مبني خدمات – 3 كافيتريا - 7 غرف امن –مظلات للسيارات والركاب) واضاف ان المجمع مقام علي مساحة حوالي 15 فدان بتكلفة مالية حوالي 44 مليون جنية.



وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه يجب الاستفادة بكافة المساحات الموجودة والغير مستغلة بمنطقه المعنى بمدينة قنا، مشددا على ضرورة إزالة الحشائش والنباتات الضارة منها.



وأشار محافظ قنا، الى أنه تفقد أعمال استكمال زراعة 3200 فسيله من النخيل المجدول و800 من النخيل البارحي ليصل اجمال اعداد النخيل الي حوالي 4000 نخلة.



محطة الألبان:



وتفقد محطة الألبان رقم 1 المقامة على مساحة 22 فدان تضم 25 عنبرا للأبقار الحلابة بالإضافة إلى عنابر للعجول الرضيعة مجهزة بطريقة علمية لتوفير نظام آلي للتغذية مما يساهم بشكل كبير في رفع طاقتها الإنتاجية، كما تفقد الاعمال الانشائية بالمحلب الآلي الثاني والمكون من 12 نقطة بالتبادل تساعد في استيعاب المزيد من الابقار الحلابة بالمحطة.



24 فدان من الصوبات:



كما تابع زراعة الخضروات والفواكه بمشروع الصوبات الزراعية المقام على مساحة 24 فدان ويضم 40 صوبة وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير منتجات غذائية صحية وآمنة لأبناء المحافظة وبأسعار مخفضة.





لقيت طفلة بقرية الكرنك في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، مصرعها، إثر سقوطها من أعلى منزلها، أدى الى لفظ أنفاسها الأخيرة على الفور.