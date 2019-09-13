"تنسيقية الأحزاب" تكشف عن محاور المؤتمر الوطني الثامن للشباب (فيديو)

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كشف هيثم الشيخ، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية النسخة الثامنة للمؤتمر الوطني للشباب، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.



وأوضح "الشيخ "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في أسبوع"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم الجمعة أن النسخة الثامنة هامة جدا، لما تتضمنه من محاور، بداية من جلسة اسأل الرئيس، التي أصبح لها شعبية خاصة، لأن الرئيس يكون حريصًا على الإجابة على كافة الأسئلة التي تُوجه له.



ونوه إلى أن هذه الجلسات تمتاز بحوار من القلب وبمصارحة شديدة من الرئيس، سواء كانت ترتبط بالشأن الخارجي أو الداخلي، كما أن لها أهمية خاصة؛ لأنها تتيح فرصة لمساحة عريضة للشباب الذي لا ينال فرصة الحضور أن يشترك بشكل غير مباشر، وهو الأمر الذي يلقى تجاوبًا من القيادة السياسية، وتتفاعل معها بشكل مميز.



وأشار المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مؤتمرات الشباب تمثل منصات وفرص جيدة لعدد كبير من الشباب للاقتراب من قيادات الدولة، والتعرف على كيفية اتخاذ القرار في الدولة المصرية، منوها إلى أن المؤتمرات رسالة من الدولة أن الشباب المصري أصبح محل اهتمام وتقدير؛ وانتهى عصر تجاهله، حيث أصبح جزء من صناعة القرار.



ونوه إلى أن مؤتمرات الشباب فرصة جيدة لعرض الشباب أفكارهم لمناقشة كافة القضايا فضلًا عن تقديم مقترحاتهم وتوصيات تُنفذ على أرض الواقع، لافًتا إلى أن تأسيس الأكاديمية الوطنية للشباب وتدشين منتدى شباب العالم بنسختيه في شرم الشيخ، كانوا ضمن التوصيات التي نفذت على أرض الواقع.



وتنطلق فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الموافق 14 سبتمبر، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، لمدة يوم واحد، بمشاركة 1600 شاب، ويتضمن ثلاثة جلسات، أهمها جلسة "اسأل الرئيس"، والتي يجيب فيها السيسي على الأسئلة التي يوجهها له الشباب، عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر.



يذكر أن الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد أعلنت عن غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها الرئيس، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا.



