المصائب لا تتوقف.. صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي كشف خلاله إصابة الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي نجم وسط الفريق وذلك قبل مواجهة ليفانتي غدا السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.





وأفاد الملكي في بيانه الرسمي أنّ النجم الأوروجوياني خضع لفحوصات طبيه اليوم الجمعة وتبين أنه يُعاني من إصابة في عضلة الفخذ في ساقه اليسرى.





ولم يوضح بيان ريال مدريد مدة غياب فالفيردي ولكنه أكد أنه لن يكون قادرًا على المُشاركة غدًا في المباراة أمام ليفانتي.





وبإصابة فالفيردي، أصبح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في ورطة بسبب إصابة لوكا مودريتش وعودة كاسيميرو متأخرًا من البرازيل عقب نهاية فترة التوقف الدولي.





ويعانب ريال مدريد من إصابات أخرى مثل أسينسيو الذي انتهى موسمه بالإضافة إلى إبراهيم دياز وكذلك لوكا مودريتش.





وكانت تقارير صحفية إسبانية أفادت في يوليو الماضي بأنه هناك شائعات حول تعاقد ريال مدريد مع لاعب خط وسط في ميركاتو الفريق الصيفي الحالي ولكن المدرب زين الدين زيدان لم ينسى لاعبه الشاب فيدريكو فالفيردي.





وأكدت صحيفة البرنابيو ديجيتال الإسبانية أن المدرب سوف يعتمد علي النجم الأوروجوياني كثيراً وبالفعل المستر تحدث مع اللاعب في الاشهر الماضية بعد عودته لتولي قيادة الفريق.





الجدير بالذكر أن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي سوف يعتمد على فيدريكو فالفيردي وسوف يمنحه العديد من الدقائق، حيث أنه شاهد إمكانيات اللاعب في المباريات الأخيرة من الموسم الماضي.





ويعتقد زيدان بأن فالفيردي يملك العديد من المميزات ليصبح ضمن خططه الموسم المقبل كما صرح اللاعب نفسه بأنه سوف يستمر مع الفريق.





وكانت العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع فالفيردي على رأسهم برشلونة وآرسنال الإنجليزي الا أن النادي الملكي تمكن من شراء اللاعب في مقابل مادي بلغ 5 ملايين يورو وقام فالفيردي بعمل الفحوصات الطبية ونجح بها لينضم إلى النادي الملكي قادما من نادي بينارول الأوروجوياني.





يذكر أن فيديريكو فالفيردي الذي ولد في 22 يوليو عام 1998 في أوروجواي، انضم إلى نادي بينارول في عام 2012 وشارك مع فريق الشباب حتى العام الحالي كما انه شارك مع الفريق الاول في مباريتان فقط وقد ظهرت موهبته منذ فترة كبيرة .