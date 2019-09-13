وزير التعليم السعودي يتفقد المشاريع التعليمية في المدينة المنورة

تفقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الجمعة، عدداً من المشاريع التعليمية والبرامج التربوية بمنطقة المدينة المنورة.





واستهل الجولة بزيارة لفصول الطفولة المبكرة بالابتدائية الـ115، ومشروع مدينة طيبة للتربية الخاصة بحي العزيزية، ومركز دار القلم للخط العربي والمتحف التعليمي، حيث اطلع على البرامج والمشاريع التي تم تخصيصها لقطاع التعليم العام في المنطقة، والوقوف على احتياجاتها، وأهم ما تحقق منها من مشاريع، إلى جانب رصد واقع المرافق التعليمية وتجهيزاتها، ومدى جاهزية مدارس البنات المنفذة لمبادرة الطفولة المبكرة.





وتضمنت الزيارة التفقدية جولة واسعة على مشروع “مدينة طيبة للتربة الخاصة” الجديد البالغ مساحته 50 الف متر مربع، بتكلفة بلغت 75 مليون ريال، ويتضمن 6 مبانٍ مدرسية، ومبنيين إداريين، و٣ صالات رياضية، وملعبين عشبيين بطاقة استيعابية 5 آلاف طالب وطالبة، بحيث يحتضن كل مبنى 840 طالباً وطالبة وفق أعلى المعايير الهندسية التي تتناسب مع متطلبات ذو الاحتياجات الخاصة.





رافق وزير التعليم خلال الزيارة مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم، وعدد من المسؤولين في الوزارة.





واستقبل وزير التعليم في مكتبه بمقر الوزارة، أول أمس، معالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) الدكتور محمد ولد أعمر. وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة للرقي بالعمل التربوي والعلمي والثقافي العربي، إلى جانب استعراض الرؤى التي ستنهجها المنظمة لقيادة وتعزيز العمل العربي المشترك مستقبلاً، وكذلك الاطلاع على التجارب النوعية التي تفخر بها المملكة في المجالات التعليمية والتربوية، والعمل على نقل هذه التجارب للدول العربية.





حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، ووكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح بن إبراهيم القسومي، والمشرف العام على اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور منصور بن ضيف الله العصيمي، والمشرف العام على الإعلام والاتصال الدكتور أحمد بن محمد الجميعة.