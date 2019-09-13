"الأفوكاتو" يحصد جائزة أفضل برنامج من مهرجان الفضائيات العربية

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حصد برنامج "الافوكاتو"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، على جائزة أفضل برنامج تلفزيوني لعام 2019 من مهرجان الفضائيات العربية.



ويقدم البرنامج، الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض، حيث يتناول الحلول القانونية للقضايا التي تواجه المجتمع المصري، وتعديلات القوانين المختلفة؛ فضلًا عن تطوير منظومة العدالة.



برنامج "الافوكاتو"، انطلق في فبراير عام 2018، مستهدفًا رفع مستوى الثقافة القانونية للمشاهد، ومتابعة أهم مجريات الأحداث في المجتمع بالإضافة إلى متابعة الشأن النقابي لمجتمع المحامين.



واستضاف البرنامج قامات قانونية كبيرة في العالم العربي ورجال قضاء وكبار المحامين في المجتمع المصري، وناقش القضايا الاجتماعية من منظور قانوني، واعتمد أسلوب تناوله للموضوعات المختلفة على توعية المواطن بالقوانين والتشريعات بأسلوب سهل مبسط.



وانطلت فعاليات مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة يوم الجمعة ١٣ سبتمبر، واختير "الافوكاتو" ضمن قائمة الأفضل في 2019 بعد مرور عام واحد على عرضه على شاشة القاهرة والناس؛ لينال مقدمه الدكتور أيمن عطالله عدد من التكريمات داخل مصر وخارجها لدوره فى نشر الثقافة القانونية.



وتقام فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة، بعد اعتماد المهرجان رسميًا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات المتابعة للوزارة.



يذكر أن المهرجان كرم الدكتورة دعاء سهيل كأفضل خبير تغذية في الوطن العربي، ولأنها أول من أسس فكرة التخسيس أون لاين.



كما كرم مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة، الإعلامية والمذيعة إنجى على، كأفضل مذيعة راديو لعام 2019.



إدارة مهرجان الفضائيات العربية، كرمت إيضا الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية؛ لإسهامه ونجاحه في مجال الصحة النفسية.



النجمة أنغام كان لها نصيب في تكريمات المهرجان حيث اختيرت كأفضل مطربة عربيه لعام 2019 بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا بألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، الذي طُرح فى شهر فبراير الماضي.



وحصلت الممثلة اللبنانية نادين على جائزة أفضل ممثلة عربية؛ بعد أن حققت نجاحا كبيرا بدور الدكتورة بيان في مسلسلها "خمسة ونص" وحصلت على اشادات نقدية واستحسان الجمهور في مصر والوطن العربي.



ويقام مهرجان فضائيات العربية مساء اليوم في احد فنادق القاهرة الكبرى.



