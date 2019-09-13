محافظ البحر الأحمر: استضافة الغردقة لحفل جوائز الكاف سيضعها ضمن المدن السياحية الأولى بالعالم

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قال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، إن حدث استضافة مدينة الغردقة لحفل توزيع جوائز الكاف لأفضل لاعب في إفريقيا، يعد أكبر حدث كروي في تاريخ البحر الأحمر.



وأضاف محافظ البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن إقامة حفل الكاف سيضع مدينة الغردقة في مصاف أولى المدن السياحية في العالم.



مدينة الغردقة تشهد توقيع عقد إقامة حفل توزيع جوائز الكاف

ووقع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، عقد إقامة حفل توزيع جوائز الكاف بمدينة الغردقة السياحية بالبحر الأحمر، مع رجل الأعمال كامل أبو على، وبحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.



وذلك بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الكرة المصري، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعدد من المشاهير.



ووصل كل من رئيس الاتحاد الإفريقى ورجل الأعمال كامل أبو على، مستضيف حفل توزيع جوائز الكاف، إلى مدينة الغردقة لتوقيع عقد استضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية فى إفريقيا، والذى يحضر كبار ومشاهير ونجوم كرة القدم من الجيل الحالى وكوكبة من أساطير كرة القدم الأفريقية.



وعقب مراسم توقيع العقد حفل توزيع جوائز الكاف إقامة حفلا فنيا ضم عددا من الفقرات والبنود والترتيبات التى تم الإتفاق على جزء كبير منها والتى ستكون مبهرة للجميع فى القارة الأفريقية وجميع المشاهدين للحفل حول العالم، كما سيكون هناك مفاجآت سارة وبرامج خاصة لجميع الحضور والمشاهدين للحدث العالمى.



استعدت مدينة الغردقة بشكل خاصة لهذا الحدث العالمى ليخرج بصورة مشرفه لجميع الحاضرين والمشاهدين، وهو نفس الأمر الذى يجهز له القائمون على منطقة سهل حشيش بالغردقة والتى سيقام عليها الحدث الرياضى العالمى.



ومن جانبه أكد رجل الأعمال كامل أبو على، أن الحفل سيقام في الأسبوع الأول من يناير 2020، بمنطقة سهل حشيش، جنوب الغردقة، وسيحضره 350 شخصية رياضية أفريقية، وشخصيات عامة، وشخصيات عالمية وأفريقية وعربية، وسيشاهده أكثر من مليار شخص حول العالم، عبر وسائل الإعلام.



وأضاف أبو علي، أن الحفل سيكون ترويجًا عالميًا للسياحة فى مصر بشكل عام والغردقة بشكل خاص، مضيفا أنه سيكون حفلا اسطوريًا، تفتخر به مصر أمام العالم كما افتخرت من قبل بتنظيم بطولة كأس الأمم الافريقية.



وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اختيار مدينة "الغردقة" لاستضافة حفل الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل فى القارة لعام 2019.



وكانت الزيارة الأخيرة لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، والوفد المرافق له لمدينة الغردقة تناولت الحديث عن مناقشة الاتحاد خلال المجلس التنفيذى له استضافة الغردقة للحفل.



وتعد منطقة سهل حشيش المقرر أقامة حفل توزيع جوائز الكاف بها، تتميز بشواطئها الخلابة والمميزة ويقصدها سياح من كل دول العالم من العاشقين للهدوء والاستجمام والاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر.



حيث تبعد منطقة سهل حشيش قرابة 20 كيلو مترا عن مدينة الغردقة، ولا يتخطى عدد الفنادق فى المنطقة الـ 15 فندقا، حيث يصفها الكثيرون بأنها قطعة من أوروبا لكثرة الخضرة والنظافة وجمالها وطراز مبانى الفنادق بها.



حيث تمتلك منطقة سهل حشيش كورنيش يتخطى الـ 5 كيلو مترات مجهز لمحبى الرياضات المختلفة "المشى والجرى وقائدى الدرجات"، ويمكن من خلاله مشاهدة شواطئ الفنادق المطلة على البحر.