"رسالة البابا".. خدمة "واتس آب" لنشر تعاليم "تواضروس" للأبناء

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، عن بث مقاطع صوتية قصيرة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان "رسالة من البابا" وستكون متاحة للتداول بين الأشخاص والمجموعات عبر التطبيقات المختلفة.





وكشف القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لـ "بوابة الفجر"، أن خدمة الواتس آب تهدف إلي تقديم سلاسل إلى توصيل تعاليم "بابا الكنيسة" إلى أبنائه بطريقة تتناسب مع العصر الحالي.





ونوه " حليم"، أن الكنيسة سوف تعرض عن طريق المركز الإعلامي الرسمي لها باقة متنوعة من السلاسل التعليمية لقداسة البابا من بينها:





١- قصص للحياة

٢- كيف ؟

٣- كلمة في عظة

٤- صوت حبيبي

٥- فهمني فأحيا

٦- سؤال للبابا

٧- أقوال للحياة

٨- البابا وحكايات الأطفال

٩- البابا وأسئلة الشعب

١٠- تراث كنيستنا

١١- الكتب المسموعة

١٢- العظات المسموعة

١٣- يجول يصنع خير

١٤- قصص إنسانية





كان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد القي، أمس الأول الأربعاء، عظته الأسبوعية بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتحدث فيها عن راس السنة القبطية.









وقال قداسته نحن في بداية عام قبطي جديد وسنة الشهداء التي تسير عليها الكنيسة في كل أعيادها ومواسمها والشهور في الكنيسة القبطية شهور حسابية اي ثلاثون يوم وبها ثلاثة عشر شهرًا والشهر الصغير ايام النسيء تكون من خمسة أو ستة أيام.





وأضاف "تواضروس" خلال عظته الأسبوعية، إن علينا دائمًا أن نتطلع إلى السماء حيث الأبدية، وموضع القديسين والشهداء.





وتابع بابا الإسكندرية قائلًا: "فكروا في السماء دائما وللشهداء بالكنيسة في كل وقت لنكون مرتبطين بهم وبالسماء، وتطلعك للأبدية يعني أنك إنسان يسعي للملكوت".





وأكمل قائلًا: "اجعلوا أمامكم الكنيسة حاضرة في حياتكم، وفكر في مجئ المسيح الثاني".





وأضاف البابا قائلًا: "في الكنيسة نجلس ناحية الشرق منتظرين مجئ المسيح ولا تجعل انشغالك ينسيك السماء فالقديس يوحنا ذهبي الفم يقول عن الشهداء: شهادة الشهداء عظة للإنسان المسيحي وهي أيضًا عون للكنيسة المسيحية كما انها تثبيت للإيمان المسيحي".



