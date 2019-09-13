موعد الظهور الأول لـ "نيمار" مع باريس سان جيرمان

بات البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قريبًا من الظهور مع الفريق الباريسي من جديد، بعد الأزمة الأخيرة والتي منعت اللاعب من الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكان ليونيل ميسي قد نفى أنه طلب من إدارة الفريق الكتالوني استعادة نيمار نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.







وتتجه الأنظار غداً السبت، إلى ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية، مع العودة المتوقعة للنجم البرازيلي نيمار للمشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان في الجولة 5 من الدوري المحلي لكرة القدم، بعد أسابيع من الأخذ والرد حول عودته إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني. وتتجه الأنظار غداً السبت، إلى ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية، مع العودة المتوقعة للنجم البرازيلي نيمار للمشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان في الجولة 5 من الدوري المحلي لكرة القدم، بعد أسابيع من الأخذ والرد حول عودته إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.







وكان أغلى لاعب في العالم على وشك وضع حد لارتباطه مع النادي الباريسي، بيد أن المفاوضات بين نادييه السابق والحالي لم تثمر عن اتفاق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر (أيلول).







ومنذ ذلك الحين، سافر نيمار (27 عاماً) إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين دولتين وديتين مع منتخب بلاده، حيث سجل هدفاً وصنع آخر في المباراة التي تعادلت فيها مع كولومبيا 2-2، ثم لعب بديلاً في الثانية التي خسرتها أمام البيرو 0-1.







وكانت المباراتان أول ظهور له هذا الموسم بعد غيابه عن المباريات الأربع الأولى لفريقه أولاً بداعي الإصابة والإيقاف ثم وسط حالة عدم اليقين بشأن مستقبله.







وفي حالة استعاد نيمار لياقته البدنية بعد الرحلة الطويلة عبر المحيط الأطلسي، قد يكون ضمن تشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل في مباراته السبت، ضد ستراسبورغ، الفريق الذي تعرض النجم البرازي لي لكسر في مشط قدمه خلال مواجهته في يناير (كانون الثاني) الماضي ضمن مسابقة الكأس المحلية.









وستشكل عودة نيمار دفعة معنوية لخط الهجوم الباريسي خصوصاً أنه يعاني من غياب نجميه كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني بسبب الإصابة.







ويبدو المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي جاهزاً للعب عقب انتقاله إلى صفوف فريق العاصمة على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي، بيد أن توخيل قد يتجه إلى الاعتماد على نيمار رغم أن النجم البرازيلي لن يخوض، بسبب الإيقاف، القمة المرتقبة الأربعاء المقبل ضد ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا.