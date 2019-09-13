"زفاف أسطوري لأحمد فهمي وهنا الزاهد".. أبرز الأحداث الفنية لهذا الأسبوع

أسبوع ملئ بالإثارة، حيث شهدت الأيام الماضية من هذا الأسبوع العديد من الأحداث الفنية ما بين السعيدة والحزينة، ومن أبرزها زفاف أسطوري للفنانة هنا الزاهد والنجم أحمد فهمي، وولادة الفنانة حنان مطاوع، بجانب تمثيل فيلم "ورد مسموم" مصر في الأوسكار.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

كانت أبرز الأحداث الفنية لهذا الأسبوع، زفاف الفنان "أحمد فهمي" على الفنانة"هنا الزاهد"، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وحضر الحفل أصدقاء العروسين من الوسط الفني، وذلك بعد خطبة استمرت عاماً.

وقد أحيا الحفل عدد من نجوم الغناء في مصر، ومن أبرز الحاضرين الحفل أحمد عز، كريم عبد العزيز، اشرف عبد الباقى، لبلبة، أكرم حسنى، هشام ماجد، محمود عبد المغنى، اسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عمرو الليثى، محمد على رزق، الفنى هانى عبد الله، كريم عفيفى، المخرج بيتر ميمى، مدير التصوير جلال الزكى.

كما حضر المنتج محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، والمخرج أحمد خالد موسى، محمد على رزق، حسنى شتا، السيناريست محمد سيد بشير، وائل العونى، عماد زيادة.

مولود حنان مطاوع

ويندرج بقائمة الأحداث الفنية البارزة لهذا الأسبوع، ولادة الفنانة "حنان مطاوع"، والتي رزقت بمولودتها الأولى "أماليا "من زوجها المخرج المسرحى أمير اليمانى بعد ثلاث سنوات زواج، حيث تزوجا فى سبتمبر من عام 2016 بعد قصة حب جمعتهما تكللت بالزواج.

وحرص عدد هائل من نجوم الفن على تهنئة مطاوع بالمولودة، حيث كتبت الفنانة مى كساب، قائلة: "مبروك يا حبيبة قلبى تتربى فى عزكم وعقبال ما تخاويها ورا بعض ورا بعض عشان أفرح فيكى قصدى بيكى"، وردت عليها الفنانة حنان مطاوع، قائلة: "ربنا يسعدك ويخليكى ليا ولجوزك ولبناتك ولكل اللى بيحبوكى بحبك قوى".

وكتبت الفنانة إيمان العاصى "يا روحى قلبى ما شاء الله الله أكبر الله يحميها ويبارك فيها فرحانه قوى ليكى يا حنان"، أما الفنان أحمد زاهر، كتب قائلا: "مبروك يا نونا ألف مليون مبروك تتربى فى عزك وعز أبوها إن شاء الله".

وقد نشرت حنان صورة من داخل غرفة العمليات ومعها زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدى بعد الولادة مباشرة وعلقت على الصورة: "من فترة قريبة ربنا رزقنى أنا وزوجى الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين. بابنتى أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس على فكرة أماليا اسم مصرى قديم (فرعونى) معناه الأميرة الصغيرة ابنه الملك".

حادث حكيم

ولم يخلو هذا الأسبوع أيضاً، من الأخبار السيئة، ففي بداية الأسبوع نشر المطرب حكيم عبر حسابه الرسمي بموقع الصور انستجرام أول فيديو يوضح تعرضه لحادث سيارة، وأثار حوله الكثير من اللغط بعد اتهامه بفبركة الحادث.

وأظهر الفيديو الذي لا تتعدى مدته دقيقة واحدة، السيارة التي استقلها وهي منقلبة رأسا على عقب، وأرفق "حكيم" الفيديو بتعليق: "الحمدلله بفضل العنايه الإلهية ودعوات الناس اللى بتحبني خرجت سليم من الحادثة دي. الحمدلله وربنا يحفظ الجميع"

وتباينت ردود أفعال متابعي حكيم، بين من دعى له بالسلامة، ومن لم يصدق روايته عن الحادث.

وقد أعلنت نقابه المهن الموسيقيه استنكارها مما فعله المطرب الشعبي حكيم، وذلك في بيان صحفىي صادر من النقابه بعد طرح حكيم فيديو ساخر أعلن فيه وهو مبتسم تعرضه لحادث سيارة.

ومن جانبه قد أعلن طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين أن النقابة تعلن ازدرائها مما فعله حكيم بمحاولة افتعال موجه إعلامية، ضاربا بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائط ومتناسيا أن نقابة الموسيقيين، نقيب ومجلس اداره تحركت بسرعة للاطمئنان عليه، وطمأنت الجماهير باعتباره أحد نجوم الأغنية المصرية.

فيلم مصري في الأوسكار

وشهد هذا الأسبوع أيضاً، اختيار فيلم "ورد مسموم" لتمثيل مصر في الأوسكار ضمن جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، بعد تفوقه على ٦ أفلام أخرى كانت وصلت للقائمة القصيرة، وهي: "ليل خارجي"، و"الفيل الازرق"، و"الممر"، و"الكنز"، و"عيار ناري" و"الحلم البعيد".

فوز الفنانة هند صبري بجائزة starlight cinema

وفي هذا الأسبوع أيضاً، اختارت مؤسسة الصحفيات الإيطاليات النجمة هند صبري لتفوز بجائزة starlight cinema award لهذا العام وهو الاختيار الذي قالت المنظمة إنه نتيجة موهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة، لتصبح هند أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام ٢٠١٤ وسيتم تسليمها يوم ٣ من شهر سبتمبر المقبل في تمام السادسة مساء.