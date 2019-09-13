بأوامر سولشاير.. مانشستر يونايتد يجدد تعاقده مع نجم خط دفاعه
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:31 م
Advertisements
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إنجليزي، اليوم الجمعة، أنه ينوى نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي تقديم عقد جديد لنجم خط دفاعه، فيكتور ليندلوف، لضمان حجز "الشياطين الحمر" لأحد المراكز الأربعة الأولى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى.
وبحسب ما ذكرته صحفية "ذا صن" البريطانية، فإنه يستعد مانشستر يونايتد لتجديد عقد مدافعه فيكتور ليندلوف لمدة أربع سنوات قادمة مع خيار التمديد لعام إضافي آخر.
وأشارت الصحيفة البريطانية، ان المدرب النرويجي أولى جونار سولشاير يريد امتلاك خط دفاع مستقر ولذا سيعمل النادي على تمديد عقد ليندلوف، وعلىيه فسوف يتقاضى المدافع الدولي السويدي ١٥٠ ألف كراتب أسبوعي.
ومن أجل ضمن استمرار ليندلوف مع الفريق الأحمر، وتجنب رحيله مجانًا مثلما حدث مع زميله السابق فى الفريق، الإسباني أندر هيريرا، ويسير على خطاه الحارس الإسباني أيضًا، دافيد دى خيا، الذى بات قريبًا من الرحيل عن اليونايتد دون مقابل، بسبب اقتراب نهاية عقده.
ومن الجدير بالذكر انه قد انضم ليندلوف إلى "الشياطين الحُمر" مقابل 31 مليون جنيه إسترلينى، فى عام 2017، قادمًا من بنفيكا البرتغالى، وينتهى عقده مع الفريق فى صيف 2022.
ونجحت إدارة مانشستر يونايتد، فى ضم الإنجليزي هارى ماجوير من صفوف ليستر سيتى، خلال هذا الميركاتو الصيفي، مقابل 80 مليون جنيه استرلينى، ويمتد تعاقده حتى عام 2025.
كما تم التعاقد مع مدافع إنجليزي واعد هو أرون وان بيساكا، صاحب الـ21 عامًا، الذى انضم أيضًا فى الصيف مقابل 50 مليون جنيه إسترلينى، حتى عام 2025، كما جدد مان يونايتد تعاقده مع الظهير الأيسر لوك شو، فى أكتوبر الماضى، حتى عام 2024
Advertisements
- إيفرتون يقترب من التعاقد مع مدافع بيرنلي
- سمولينج خارج حسابات مانشستر يونايتد
- ثورة مانشستر يونايتد.. تعرف على الصفقات القادمة
- صراع انجليزي إسباني على نجم مانشستر يونايتد
- اليونايتد في ورطة بسبب سانشيز
- مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم نيوكاسل
- مانشستر يونايتد يحدد الأسماء المطلوبة لتدعيم خط الوسط
- مانشستر يونايتد يعلن ضم مدافع كريستال بالاس رسميا
- سولشاير يطلب 3 صفقات في اليونايتد
- هل يغزو إنجلترا؟.. تشكيل مانشستر يونايتد بعد الصفقات الجديدة