بأوامر سولشاير.. مانشستر يونايتد يجدد تعاقده مع نجم خط دفاعه

كشفت تقارير صحفية إنجليزي، اليوم الجمعة، أنه ينوى نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي تقديم عقد جديد لنجم خط دفاعه، فيكتور ليندلوف، لضمان حجز "الشياطين الحمر" لأحد المراكز الأربعة الأولى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى.





وبحسب ما ذكرته صحفية "ذا صن" البريطانية، فإنه يستعد مانشستر يونايتد لتجديد عقد مدافعه فيكتور ليندلوف لمدة أربع سنوات قادمة مع خيار التمديد لعام إضافي آخر.





وأشارت الصحيفة البريطانية، ان المدرب النرويجي أولى جونار سولشاير يريد امتلاك خط دفاع مستقر ولذا سيعمل النادي على تمديد عقد ليندلوف، وعلىيه فسوف يتقاضى المدافع الدولي السويدي ١٥٠ ألف كراتب أسبوعي.





ومن أجل ضمن استمرار ليندلوف مع الفريق الأحمر، وتجنب رحيله مجانًا مثلما حدث مع زميله السابق فى الفريق، الإسباني أندر هيريرا، ويسير على خطاه الحارس الإسباني أيضًا، دافيد دى خيا، الذى بات قريبًا من الرحيل عن اليونايتد دون مقابل، بسبب اقتراب نهاية عقده.



