انتظرت والدته ٤٨ ساعة.. استخراج جثمان طالب غرق بشاطئ دمياط

عثر أهالي مدينة دمياط الجديدة، عصر اليوم الجمعة، على جثمان الطالب أحمد مجدي الطالب بكلية طب المنصورة، بجوار ميناء دمياط، حيث ظهر الجثمان على شاطئ عزبة ٥ بمدينة دمياط الجديدة، بعد أن ظل ضائعا ثلاثة أيام متتالية.





تم إخطار قوات الإنقاذ البحري لانتشال الجثمان وإخراجه من المياه وإخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.





يذكر أن والدة الطالب ظلت جالسة على الشاطئ لحين استخراج جثمانه من يومين ورفضت أن تذهب حتى تعثر على جثمان نجلها.





كما يذكر أن اللواء أركان حرب وليد مصطفى عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، شكل لجنه بحث ووضع خطه بلانشات هيئه ميناء دمياط بالبحث والتمشيط.





وكانت قد شهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف المحافظات، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإهتمام بالغ كافة الإجراءات الخاصة بتأمين الشواطئ وكذلك توافر كافة الخدمات الأساسية والموقف التموينى بالمدينة.

وأعلنت المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة بالمحافظة استعدادا لعيد الأضحى المبارك وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى المنعقدة يوم الأحد الماضي، وفى هذا السياق، كثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى جهودها لاستقبال الزائرين وتأمين الشواطىء والتى شهدت تواجد مكثف لرجال الإنقاذ ونقاط الإسعاف، حيث تم خلال هذا اليوم إنقاذ عدد ١٩ مصطاف من الغرق فضلا عن تسليم عدد ١٢٣ طفل تائه الى ذويهم.



