زيدان: كل الطرق تؤدي إلى خاميس رودريجيز
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:09 م
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الفجر الرياضي
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من المحتمل أن يكون لدى جيمس رودريجيز فرصة أخرى لبدء ريال مدريد يوم السبت ضد ليفانتي.
لا تزال المشاكل تتراكم بالنسبة لزين الدين زيدان ، حيث تتركه الإصابات والتعليق أقل من الخيارات.
ماركو أسينسيو هو غياب طويل الأجل ، تم تعليق جاريث بيل ، بينما أصيب كل من إسكو وإبراهيم دياز ولوكا مودريتش. لم يتدرب فيد فالفيردي يوم الجمعة ، ومن غير المرجح أن يتم استدعاؤه إلى الفريق.
صحيح أن عاد هازارد متاح ، في النهاية ، لكن زيدان ألمح إلى أن البلجيكي قد لا يلعب كامل.
يتمتع جيمس رودريجيز ببداية جديدة في ريال مدريد بعد صيف متواصل من الحديث ، ويحاول الكولومبي اكتشاف النموذج الذي أكسبه الكثير من المعجبين به في كأس العالم 2014.
وخلال موسمه الأول مع المرينجي حيث سجل 17 الأهداف وساعد 18 تحت قيادة كارلو انشيلوتي.
ومع ذلك، تغيرت ثرواته في ملعب سانتياغو بيرنابيو مع تعيين رافائيل بينيتيز ثم زين الدين زيدان رأس المال هذا الصيف.
كان لاعب خط الوسط ، إلى جانب غاريث بيل ، أحد هؤلاء اللاعبين المتوقع بيعهم ، لكن ريال مدريد لم يتلق أي عروض اعتبروها مقبولة ولذا فقد بقي.
عاد جيمس إيجابيًا وطموحًا إلى ملاعب التدريب في فالديباس وهو يثير إعجاب زيدان ، لقد أعطاه المدرب الفرنسي بداية ضد ريال بلد الوليد ، والآن بعد أن تعافى من إصابته في ربلة الساق ، أصبح جيمس على وشك في مواجهة فريق ليفانتي يوم السبت.
وأوضح زيدان: "يجب أن نكون بطيئين معه لأنه أصيب لمدة ثلاثة أسابيع ، كلنا نريد أن نراه بالفعل ، لكن علينا أن نكون هادئين.
وتابع: هناك الكثير من الضغط والتوقع". ولكنني سأكون الشخص الذي يقرر كيفية تناول جرعاته. "تشير جميع العلامات إلى جيمس ، ثم. من المحتمل أن يكون في بداية الحادي عشر ، وإذا لم يكن كذلك ، فمن المؤكد أنه سيظهر في مرحلة ما
وانهى زيدان حديثه: " وقال زيدان عن جيمس عندما سئل "فرصتهم للمساهمة في الفريق."
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