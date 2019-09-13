وكيل "الصحة" بالشرقية وكبار رجال الدولة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الفتح



وقام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والدكتور سعيد مهران نائب شيخ الازهر والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق واللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية مساعد وزير الداخلية والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة، ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية والأمنية وعددًا من رجالات الدين من مختلف عواصم العالم والمواطنين، بأداء صلاة الجمعية بمسجد الفتح بميدنة الزقازيق، وذلك احتفالًا وابتهاجًا بالعيد القومي لمحافظة الشرقية.



وقام بإلقاء خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحدث فيها عن فضل العلم ومنزلة العلماء مؤكدًا على ضرورة التزود بالعلم والمعرفة لحماية الشباب من الأفكارا لمتطرفة والهدامة التي تضر المجتمع والتصدي لخطر الإرهاب ودعا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.



ويتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء المحافظة بمناسبة الإحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الشرقية والموافق التاسع من سبتمبر ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة أمام خديوي البلاد مطالباُ بالحرية والكرامة.



ويؤكد محافظ الشرقية أنه سيتم خلال شهر سبتمبر افتتاح عدد من المساجد والمشروعات التنموية والخدمية بمختلف قطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء - الطرق - الصحة – التعليم – الإسكان ) بتكلفة تتخطى مليار و145 مليون جنيه، وذلك في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.



قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتأدية صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق بتشريف عدد من الوزراء ومحافظ الشرقية ضمن برنامج المحافظة للاحتفال بعيد الشرقية القومي.وألقى خطبة الجمعة معالي الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث كانت بعنوان «فضل العلم والتعلم علي الفرد والمجتمع».وحضر الخطبة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الشرقية، والقيادات الدينية بوزارة الأوقاف، والأزهر الشريف.وقام الدكتور محمد مختار وزيرالأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتوزيع عدد 4 طن لحوم أضاحي مقدمة من وزارة الأوقاف على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر إحتياجًا بنطاق دائرة المحافظة.وأوضح وزير الأوقاف أنه إيمانًا من الوزارة بتوسع قاعدة التكافل الاجتماعي ومد يد العون للأسر الفقيرة والمستحقة لتوفير حياة كريمة لهم وتزويدهم بكميات اللحوم اللازمة لسد إحتياجاتهم خلال الأيام المقبلة.ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية لتوفير كافة إحتياحات المواطنين المستحقين من السلع الأساسية والمواد الغذائية وخاصة لحوم الأضاحي لتوزع على الأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.